Erling Haaland reaccionó a un comentario de Guardiola con una imagen en redes sociales

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", agregó el técnico español.

Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.



"No hay conversaciones sobre mi salida"

Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, en un partido de la Champions League AFP

Publicidad

En días pasados el entrenador de los 'citizens', zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

Publicidad

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

"Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo".