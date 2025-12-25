Síguenos en:
Erling Haaland reaccionó a un comentario de Guardiola con una imagen en redes sociales

Erling Haaland reaccionó a un comentario de Guardiola con una imagen en redes sociales

El delantero noruego colgó una fotografía en sus redes sociales que dio de qué hablar, ya que muchos la interpretaron como una respuesta a su entrenador en el Manchester City.

Por: EFE
Actualizado: 25 de dic, 2025
Erling Haaland, figura de Noruega, celebra un gol contra Italia, por las Eliminatorias al Mundial 2026
Erling Haaland, figura de Noruega, celebra un gol contra Italia, por las Eliminatorias al Mundial 2026
AFP

