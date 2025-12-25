Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional estaría cerca de talentoso colombiano del Orlando City; faltan detalles

Nacional estaría cerca de talentoso colombiano del Orlando City; faltan detalles

El conjunto ‘verdolaga’ quiere armar una nómina competitiva para pelear en los diferentes frentes en 2026, año en el que tendrá participación en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de dic, 2025
Nicolás Rodríguez, jugador de Orlando City
