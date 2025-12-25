Nacional estaría cerca de talentoso colombiano del Orlando City; faltan detalles

Los equipos del fútbol colombiano continúan moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de conformar nóminas competitivas de cara a la temporada 2026, un año en el que varios clubes tendrán presencia en torneos internacionales. Uno de ellos es Atlético Nacional, que buscará protagonismo tanto a nivel local como continental.

El conjunto ‘verdolaga’ ya tiene confirmado su lugar en competiciones Conmebol, pues disputará la primera fase de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con Millonarios en un partido único que promete ser uno de los duelos más atractivos del semestre. Por ello, la dirigencia antioqueña trabaja intensamente para reforzar su plantilla y cubrir posibles salidas importantes.

¿Nacional va por colombiano en la MLS?

Luis Fernando Muriel, en su partido con el Orlando City. @OrlandoCity

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Atlético Nacional tendría en la mira a Luis Fernando Muriel, delantero que actualmente milita en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), donde es dirigido por Óscar Pareja. El atacante, nacido en Santo Tomás (Atlántico), es confeso hincha de Junior de Barranquilla, club que también entró en la puja por sus servicios tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay al vencer a Deportes Tolima.



Sin embargo, fuentes consultadas por Gol Caracol confirmaron que, más allá del nombre de Muriel, el verdadero interés del cuadro antioqueño apunta a otro colombiano que actúa en el fútbol estadounidense. Se trata del extremo derecho Nicolás Rodríguez, futbolista de 21 años que ya tuvo paso por el fútbol colombiano con Fortaleza CEIF antes de dar el salto al exterior.

"Nicolas Rodriguez va para Nacional, en un 98% lo tenemos cerrado", le dijo la fuente a Gol Caracol.

Este seguimiento no es casualidad, ya que en Nacional buscan anticiparse a la inminente salida de Marino Hinestroza, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. En ese sentido, Rodríguez aparece como una alternativa joven, con proyección y características similares para ocupar ese sector del campo.

El atacante desembarcó en Orlando City a comienzos de 2025, en una operación que rondó los 1,5 millones de euros, cifra que evidencia la apuesta del club estadounidense por su talento y desarrollo.



Números de Nicolás Rodríguez

En la presente temporada del balompié de los Estados Unidos, el nacido en San José del Guaviare (Guaviare) ha disputado un total de 19 partidos en todas las competiciones, registrando un gol y una asistencia en 457 minutos en cancha. Aunque sus números aún son discretos, en Nacional valoran su desequilibrio, velocidad y margen de crecimiento.

Mientras define posibles refuerzos, Atlético Nacional también deberá concentrarse en resolver la continuidad de Diego Arias, quien asumió de manera interina tras la salida de Javier Gandolfi. Bajo su dirección, el club se coronó campeón de la Copa Colombia al derrotar a Independiente Medellín, aunque su desempeño en la Liga BetPlay dejó sensaciones encontradas entre la hinchada.