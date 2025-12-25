La imagen de Luis Díaz que confirma su impacto en Bayern Múnich; ya le pasó en Liverpool

Luis Díaz cerró un 2025 inolvidable con el Bayern Múnich de Alemania, club al que arribó para la presente temporada procedente del Liverpool a cambio de 75 millones de euros. El extremo colombiano no solo respondió a la inversión con goles y asistencias, sino que además se ganó el cariño de la afición bávara y el respeto dentro del vestuario.

En la primera parte de la campaña, el jugador de la Selección Colombia disputó 22 partidos en todas las competiciones, en los que registró 13 goles y siete asistencias tras 1.784 minutos en cancha, cifras que lo ubican como uno de los futbolistas más determinantes del conjunto dirigido Vincent Kompany.

Hijo de ídolo del Bayern Múnich lució camiseta de Luis Díaz

Luis Díaz celebrango gol con Harry Kane, en Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Como es habitual varias paras estas fiestas decembrinas, las estrellas del deporte acostumbran a compartir con sus miles de seguidores los momentos más memorables de sus celebraciones.



Luis Díaz no fue la excepción. El colombiano compartió en redes sociales un carrete de fotografías junto a su esposa Geraldine Ponce y sus dos hijas, una publicación que no pasó desapercibida y que además dejó en evidencia que su compañera de vida se encuentra en etapa de embarazo, una noticia que generó cientos de mensajes de felicitación.

Publicidad

Sin embargo, más allá del anuncio familiar de ‘Lucho’, una imagen distinta fue la que se robó la atención en redes sociales. En ella aparece el exjugador alemán y leyenda del Bayern Múnich, Philipp Lahm, sonriente junto a su esposa e hijos mientras decoran el árbol de Navidad. Lo llamativo fue la camiseta que vestía uno de los niños: la indumentaria del equipo 'teutón' con el nombre y el número de Luis Díaz estampados en la espalda.

La fotografía se volvió viral rápidamente y fue interpretada por muchos como una muestra del impacto que ha tenido el colombiano incluso en el entorno más cercano de referentes históricos del club bávaro. La imagen refleja cómo Díaz ya es un ídolo para las nuevas generaciones.

Publicidad

Este no es un hecho aislado. En diciembre de 2022, Lio, hijo de Steven Gerrard, también fue noticia al tener pintados en la pared de su habitación los rostros de Luis Díaz, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold, una escena que reafirmó la huella del colombiano en el fútbol europeo.

Hijo de Steven Gerard @stevengerrard/Instagram

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Por la fecha 16 de la Bundesliga, Bayern Múnich tendrá su primer compromiso del año el próximo 11 de enero, cuando reciba al Wolfsburgo en condición de local. El encuentro está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y marcará el regreso de Luis Díaz a la competencia oficial.