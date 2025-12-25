"Benfica recibirá por Richard Ríos ofertas de al menos el doble de lo que invirtió"

Después de un arranque complejo en el fútbol portugués, el colombiano Richard Ríos ha logrado consolidarse como una de las piezas más importantes del Benfica en la presente temporada. El mediocampista antioqueño, quien llegó al conjunto lisboeta procedente del Palmeiras de Brasil a cambio de 27 millones de euros, ha sabido responder a la confianza con rendimiento, regularidad y protagonismo dentro del campo de juego.

En sus primeros meses en Portugal, Ríos tuvo que adaptarse a un nuevo ritmo, exigencias tácticas distintas y a la presión propia de uno de los clubes más grandes de Europa. Sin embargo, con el paso de las jornadas, el jugador de la Selección Colombia fue ganando terreno hasta convertirse en un habitual en el once titular del Benfica, equipo que en la actualidad es dirigido por José Mourinho.

Los números respaldan su evolución. En lo que va de la campaña, Richard Ríos acumula 28 partidos disputados, con un registro de tres goles y dos asistencias, además de 2.308 minutos en cancha, cifras que reflejan su importancia en el esquema del técnico portugués. Su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y llegada al área rival lo han convertido en uno de los mediocampistas más completos del torneo.



Richard Ríos recibió elogios de exentrenador

Richard Ríos festeja un nuevo gol con Benfica, esta vez en la Copa de Portugal. X de @SLBenfica

El buen momento del antioqueño en suelo portugués no ha pasado desapercibido. Uno de los que se refirió a su crecimiento fue Mozart Santos Batista, entrenador que lo dirigió durante su paso por el Guaraní de Brasil, club en el que Ríos dio un salto importante en su carrera.



En diálogo con el diario portugués 'O Jogo', el actual técnico del Ceará no escatimó elogios hacia el colombiano. “Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo”, afirmó de manera contundente. Además, auguró un futuro prometedor para el mediocampista: “Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”, sentenció, destacando su proyección internacional.



¿Cuándo volverá a jugar Benfica?

Por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal, Benfica volverá a la acción este domingo 28 de diciembre, cuando visite al Braga en un duelo clave. El compromiso está programado para la 1:00 p. m. (hora colombiana).

Publicidad

Actualmente, el conjunto lisboeta se ubica en la tercera posición de la tabla, a ocho puntos del líder Porto, por lo que una victoria será fundamental para mantenerse en la pelea y no perderle la pisada a los ‘dragones’.