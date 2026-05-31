Así será la despedida de la Selección Colombia previo al Mundial 2026; fiesta en El Campín

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Colombia tendrá una despedida especial junto a su afición antes de emprender el viaje rumbo a la cita orbital, la cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este lunes 1 de junio, a las 6:00 p.m., el combinado dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Costa Rica en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá. Este encuentro preparatorio fue denominado por la Federación Colombiana de Fútbol como 'La Recta Final', que servirá como último partido de la ‘tricolor’ en territorio local antes de afrontar la Copa del Mundo.

La expectativa alrededor del evento es enorme, no solo por la posibilidad de ver nuevamente a las principales figuras de la Selección Colombia, sino también porque será una verdadera fiesta para los aficionados. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la agrupación bogotana Morat estará a cargo del espectáculo musical previo al compromiso, en un show que promete poner a cantar a todos antes del pitazo inicial.

Además, la organización del evento anunció medidas especiales de seguridad para garantizar una jornada tranquila. Las puertas del estadio estarán habilitadas desde las 2:00 p.m. y las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar congestiones en los accesos. También se informó que estará prohibido el ingreso de elementos como pólvora, bombas de humo, armas, punteros láser, sombrillas, vuvuzelas y banderas de gran tamaño, entre otros objetos considerados de riesgo.



Uno de los puntos más importantes para los aficionados será la transmisión del evento. Todo lo relacionado con el partido entre la Selección Colombia y Costa Rica podrá seguirse a través de Caracol Televisión, el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), con una cobertura especial.

La Selección Colombia pule los últimos detalles de cara su debut en el Mundial 2026. Foto: AFP

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Tras este compromiso en Bogotá, el equipo nacional viajará a territorio estadounidense para disputar su último partido de preparación. El domingo 7 de junio, enfrentará a Jordania, encuentro que será la última prueba antes del inicio oficial de la Copa del Mundo.

En cuanto al Mundial, Colombia ya conoce el calendario que afrontará en la fase de grupos. El debut será el 17 de junio (9:00 p.m.) frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Posteriormente, se medirá a República Democrática del Congo, el 23 de junio (9:00 p.m.), y cerrará la primera fase contra Portugal, en uno de los encuentros más atractivos de su grupo, el 27 de junio (6:30 p.m.).

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La ilusión de los colombianos también pasa por los nombres que integrarán la convocatoria mundialista. Entre los jugadores llamados a liderar al equipo aparecen referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Daniel Muñoz, entre otros futbolistas que buscarán llevar a la ‘tricolor’ a una destacada actuación.

Con música, fiesta, emociones y la ilusión intacta de millones de hinchas, la Selección Colombia vivirá en Bogotá una jornada cargada de sentimiento antes de emprender el viaje más importante de los últimos años: la aventura del Mundial 2026.