"Jorge Carrascal es un jugador muy diferente y especial, el equipo se beneficia de él"

Jorge Carrascal fue una de las ausencias notables en la última convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos que la Selección Colombia disputó frente a México y Canadá. Sin embargo, el talentoso mediocampista colombiano se convirtió en protagonista en la última actuación de Flamengo por la fecha 28 del Brasileirao, donde su equipo logró una contundente victoria de 3-0 sobre Botafogo.

En dicho partido, Carrascal se destacó al asistir a Gonzalo Plata en el tercer gol del equipo, luego de los tantos de Pedro y Luiz Araújo. La participación del colombiano fue clave para que Flamengo consolidara su triunfo, mostrando su capacidad para generar juego y asociarse con sus compañeros en momentos determinantes del encuentro.

Los elogios que recibió Carrascal

Jorge Carrascal, celebrando su primer gol con Flamengo Foto: AFP

No es la primera vez que Filipe Luís se despacha en elogios hacia Jorge Carrascal. Tras el triunfo sobre Botafogo, el técnico volvió a resaltar la calidad del jugador colombiano. “Ya conoces a Carrascal y ves su calidad en sus partidos. Es un jugador muy diferente y especial. El equipo se beneficia de él, del rendimiento de Luiz Araújo, de lo que hicieron Pedro y Arrasca. El equipo se beneficia de este momento de confianza. Cleiton fue una opción para el entrenador porque decidí traer a João, que regresaba de la selección nacional”, aseguró Filipe Luís.

Con estas palabras, el entrenador de Flamengo reafirma la importancia de Carrascal dentro del equipo, destacando no solo su talento individual, sino también cómo su rendimiento potencia al grupo en momentos claves de la temporada.



Números de Jorge Carrascal

Desde que llegó a Flamengo a mediados de 2025, Jorge Carrascal ha disputado un total de 10 partidos por todas las competiciones, acumulando 390 minutos en cancha. Durante este tiempo, el colombiano ha marcado un gol y ha brindado cuatro asistencias, mostrando su influencia en la ofensiva del equipo y su capacidad para crear oportunidades de gol para sus compañeros.



¿Cuándo juega Flamengo?

Por la jornada 29 del Brasileirao, Flamengo volverá a la acción el próximo domingo 19 de octubre, cuando reciba a Palmeiras en el Maracaná, a partir de las 2:00 p. m. hora colombiana. Los aficionados esperan ver nuevamente a Carrascal desplegando su talento en un escenario clave para la lucha de Flamengo en la liga brasileña.