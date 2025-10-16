Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Jorge Carrascal es un jugador muy diferente y especial, el equipo se beneficia de él"

"Jorge Carrascal es un jugador muy diferente y especial, el equipo se beneficia de él"

Poco a poco, el jugador colombiano va ganando terreno en Flamengo bajo la dirección de Filipe Luís, quien en varias ocasiones ha elogiado las cualidades del cartagenero.

Por: Javier García
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo
Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo
@carrascall/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad