Vainazo desde Borussia Dortmund al Bayern Múnich y a Luis Díaz; "tienen jugadores realmente caros"

Este sábado, la Bundesliga alemana se paraliza para la disputa de Der Klassiker, el choque entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los dos equipos que marchan en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato con 18 y 14 puntos, respectivamente. En el cuadro 'bávaro' se espera la tripleta de ataque comandada por Kane y con dos complementos de lujo como el colombiano Luis Díaz y Michael Olise.

Sin embargo, en la previa del duelo, el técnico del BVB, Niko Kovac, ha inyectado una dosis de cruda realidad en el ambiente, reconociendo abiertamente la superioridad que el campeón récord ejerce actualmente sobre el resto de la liga.

Kovac, al abordar el desafío que representa el Bayern, fue enfático al establecer la disparidad de recursos y palmarés. "Somos un gran club, hay que decirlo. Pero el Bayern es el campeón récord. Son, con diferencia, el equipo con más títulos". La diferencia no se limita al pasado, sino que se refleja en la composición actual de la plantilla muniquesa, ya que, según el técnico, el Bayern cuenta con "jugadores realmente caros y de primera clase".

Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich Foto: AFP

El estratega del Dortmund no se refugia en optimismo infundado, sino que se apoya en los hechos recientes: "El Bayern está en otro nivel. Los resultados también lo demuestran, y eso hay que decirlo". Recordó además el dominio actual del rival tanto a nivel nacional como europeo: "Son primeros en la Champions, son primeros en la Bundesliga".



Para Kovac, es fundamental mantener la perspectiva realista: "No queremos hablar de algo que no está ahí".A pesar de esta clara deferencia hacia el poderío del gigante bávaro, Kovac no descartó completamente las posibilidades de su propio equipo, ni ignoró la calidad que reside en el Signal Iduna Park. Subrayó que el Dortmund también posee muy buen talento: "También tenemos muy buenos jugadores. Es por eso que creo que somos un equipo superior".

No obstante, en el contexto de un clásico, el entrenador se aferra a la máxima de que la historia del partido puede ser impredecible, a pesar de las estadísticas. "Pueden pasar muchas cosas en un partido, y estoy absolutamente de acuerdo con eso". Reconociendo la magnitud del enfrentamiento, Kovac espera que las circunstancias permitan ver un espectáculo de alto nivel: "Cada juego tiene su propia historia, y este es un partido muy importante".

Finalizó expresando su deseo de que la forma física de los protagonistas esté a la altura del evento: "Espero que todos en ambos lados estén en forma, para que realmente pueda ser un buen juego". El Borussia Dortmund saldrá al campo sabiendo que, aunque su entrenador reconozca una "Diferencia de Nivel", el fútbol, tal como dice Kovac, siempre ofrece la posibilidad de que se escriba una nueva historia.

