Arkéa, equipo al que Nairo Quintana le dio brillo, agoniza; desaparición estaría cerca

El Arkéa-B&B, como es su denominación actual, lanzó un alarmante anuncio en cabeza de Emanuel Hubert, su mánager y quien hizo pública la difícil situación económica.

Esta formación, creada hace 21 temporadas y a la que Nairo Quintana perteneció entre 2020 y 2022, años en los que el boyacense la sacó del anonimato gracias los triunfos que consiguió, estaría a punto de despedirse del pelotón internacional por falta de recursos.

Así lo manifestó el directivo, que reconoció no haber hecho trámites frente a la Unión Ciclista Internacional (UCI), ente rector del pedalismo mundial, para garantizar la continuidad de su escuadra.



¿Porq qué Arkéa, exequipo de Nairo Quintana, puede desaparecer?

Emanuel Hubert, representante del elenco rojo, dijo en declaraciones difundidas por el diario galo L’Équipe que no cueenta con patrocinadores para la temporada 2026 y aclaró que frente a la inviabilidad del proyecto solo queda el camino de la disolución.

De hecho, medios de comunicación franceses filtraron que el dirigente ya les comunicó a sus empleados que la desaparición es prácticamente un hecho, pues solo le queda una pequeña luz de esperanza.



Hubert señaló que está a la espera de la oferta formal de un auspiciador que se mostró interesado en invertir en su equipo, motivo por el que el anuncio de la desaparición todavía no se ha hecho oficial.

Al respecto, el mánager añadió que ya incumplió el plazo del 15 de octubre de 2025 para hacer los depósitos correspondientes que garanticen la continuidad de la formación y que está en disposición de dejar ir como agentes libres a aquellos corredores que pese a tener contrato vigente opten por firmar con otro elenco.

Por ahora, Hubert contempla que en caso de lograr la supervivencia de su conjunto, participará en categorías menores, ya que no cree posible mantenerse en la máxima división, la de los ProTeam, en la que actualmente está en el fondo del ‘ranking’ al ocupar la casilla 21.

Además de Nairo, también hicieron parte del Arkéa entre 2020 y 2022 los ciclistas colombianos Dáyer Quintana, Winner Anacona y Miguel Eduardo Flórez, todos boyacenses.