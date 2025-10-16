Feroz defensa de Emilio Aristizábal, luego de Colombia Sub-20 vs Argentina; "ignorantes"

Una de las fallas que salió a relucir después de la derrota 1-0 de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina, en la semifinal del Mundial Chile 2025, fue la falta de definición del equipo de César Torres en el duelo realizado el miércoles en la noche en el estadio Nacional, de la ciudad de Santiago. Y en ese sentido uno de los atacantes que estuvo en la cancha fue Emilio Aristizábal, quien tuvo la complicada misión de reemplazar al sancionado Neyser Villarreal.

Aristizábal tuvo posibilidades en el área rival, una de ellas en la que se tardó unos segundos en rematar y un defensa de la albiceleste le alcanzó a interceptar el balón y otra en la que no impactó el esférico. De esa forma y ante lo visto en la cancha, no tardaron en llegar las críticas en contra del antioqueño y que ahora hace parte de la nómina de Fortaleza.

Debido a esto, el que salió a la defensa fue Víctor Hugo Aristizábal, padre del mencionado futbolista y reconocido exjugador de clubes de nuestro país y Brasil. El otrora artillero de Atlético Nacional y de la Selección Colombia viajó hasta Chile para ver en vivo los partidos del cuadro juvenil.

"Viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esa jugada y diciendo que se comió el gol...Definitivamente la ignorancia es muy atrevida", escribió 'Aristi' en su cuenta de instagram.



Colombia vs. Argentina, semifinal del Mundial Sub-20 AFP

Publicidad

Esto aviva aún más la controversia sobre la falta que pudo hacer Villarreal en este crucial compromiso, luego de haber visto la tarjeta amarilla contra España, duelo en el que marcó tres goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia Sub-20 en el Mundial 2025?

Después del partido contra Argentina, los dirigidos tendrá jornada de recuperación este jueves, mientras que los futbolistas que no actuaron harán movimientos con balón. El viernes se harán los ajustes tácticos, ya pensando en lo que será el compromiso contra Francia.

Publicidad

Fecha: sábado 18 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.