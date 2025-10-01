Jorge Carrascal reveló los 'mimos' de Filipe Luis que lo tienen contento en Flamengo

Los futbolistas colombiano siguen dando de que hablar por su buen nivel, pero hay uno en especial que regresó a Sudamérica para relanzar su carrera, tras un breve paso por Europa. Se trata de Jorge Carrascal, volante ofensivo del Flamengo, quien cada vez se siente mejor en el circuito de juego y prueba de ello fue su más reciente doblete de asistencias en la remontada 2-1 sobre Corithians, fuera de casa y por el Brasileirao.

Justamente luego de esa gran actuación con el 'mengao', Carrascal habló con la prensa brasileña, dejando en evidencia que se siente muy a gusto por la gran gestión del DT Filipe Luis en los entrenamientos. "Llevo poco tiempo aquí y me estoy adaptando a muchas cosas. Es un entrenador que me da mucha confianza, que presta atención personalizada a cada jugador, que está muy pendiente de su día a día. Desde que llegué, me ha estado ayudando, diciéndome cómo debo jugar. Trabajo el doble para poder estar al mismo nivel que mis compañeros y estar en el campo", contó al nacido en Cartagena.

Jorge Carrascal, celebrando el gol de Giorgian de Arrascaeta en Corinthians vs Flamengo Foto: X/ @Flamengo

Para Carrascal, parte del éxito que ha tenido en los más recientes partidos tiene que ver con la tranquilidad que ha sentido a la interna del club. "Creo que, hasta ahora, no he sentido mucha presión; sobre todo, he sentido el apoyo de la afición. Estamos muy motivados, porque este apoyo es fundamental. Y me parece genial que nos lo muestren; es el apoyo que necesitamos, el que nos impulsa en la cancha para ganar", agregó el jugador con pasado en Millonarios, River Plate, CSKA Moscú y Dinamo Moscú.

Publicidad

En Flamengo, Carrascal ha disputado ocho encuentros bajo el mando de Luis, en los cuales ha realizado cuatro asistencias y ha marcado un gol. El mediocampista es uno de los jugadores que está en el radar de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los encuentros de fogueo de este 11 y 14 de octubre contra México y Canadá. El cartagenero ha hecho parte del proceso de Lorenzo, pero no es uno de los fijos, pese a que ha tenido algunos minutos.

El próximo reto del 'mengao' será este jueves contra el Cruzeiro, a las 6:30 p.m. (hora Colombia), por la fecha 25 del Brasileirao.