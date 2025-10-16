‘Pibe’ Valderrama, a los madrazos, por eliminación de la Sub-20: “Nunca nos toca esa m…”

La Selección Colombia perdió 1-0 frente a Argentina en la fase semifinal del Mundial Sub-20 y ahora deberá jugar contra Francia por el tercer lugar, resultado que desató la ira de Carlos Valderrama.

De esta manera, la escuadra ‘cafetera’ igualó la actuación de la Copa del Mundo de Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando los tricolores también fueron semifinalistas y se terminaron quedando con la medalla de bronce.

Por ello, al ‘Pibe’, capitán de Colombia en 3 mundiales de mayores (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98), le quedó clavada la espina de no haber podido llegar a la final.

En ese sentido, publicó un singular video en sus redes sociales en el que se le ve reaccionando con evidente desazón a la derrota escenificada en el estadio Nacional de Santiago de Chile, donde el único gol de Argentina llegó en el minuto 72 tras un error defensivo.



Lo particular fue el leguaje desparpajado que el famoso ‘Mono’ utilizó para referirse a dolor que sintió por la caída y por haber quedado tan cerca de la máxima instancia, grabación que se volvió viral gracias a la resonancia que tienen las declaraciones de Carlos Valderrama siempre que lanza alguna opinión.



‘Pibe’ Valderrama y su desahogo por eliminación en Mundial Sub-20

El exfutbolista apareció en un sillón con un balón en sus manos manifestando su inconformidad por lo visto y reprochando de principio a fin en una retahíla llena de palabrotas expresadas a modo de coloquialismo.

“¿Nunca nos va a tocar esa m…, ah? Estoy… Nojoda ¿Esa h… primera vez cuándo va a ser?”, lamentó en principio.

Y agregó que no hay que bajar los brazos, pues se mostró esperanzado en que el día de gloria algún día va a llegar: “Hay que seguir, pelaos. Qué vamos a hacer. Yo no sé a qué grupo (equipo) le va a tocar esa vaina… pero en las buenas y en las malas, acá estoy. Vamos es para adelante porque nos va a tocar. Siempre hay una primera vez y nos va a tocar”.

Y cerró exaltando a la Sub-20: “Esta Selección juega bien y bacano, pero bueno… No sé ni qué decir”.

En video, la despachada del ‘Pibe’: