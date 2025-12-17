Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Enamorado, figura en la estrella 11 del Junior, "fue ofrecido" a un grande de Argentina

José Enamorado, figura en la estrella 11 del Junior, "fue ofrecido" a un grande de Argentina

El extremo José Enamorado anotó tres de los cuatro goles que le dieron el título de Liga BetPlay II-2025 al Junior de Barranquilla sobre el Deportes Tolima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Junior, campeón 2025-II: así quedó la tabla de estrellas en Colombia.jpg
José Enamorado, figura para la estrella 11 de Junior de Barranquilla
Foto: Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad