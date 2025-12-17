José Enamorado, figura en la estrella 11 del Junior, "fue ofrecido" a un grande de Argentina

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano y gran parte del título tuvo como protagonista a José Enamorado, quien anotó tres de los cuatro goles contra Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay II-2025. Como era de esperarse, su gran desempeño individual no ha pasado desapercibido y en las últimas horas se confirmó que su nombre fue acercado a un club grande del continente.

La información fue revelada por el periodista Sebastián Srur: "Aclaro algo sobre José Enamorado: fue ofrecido a River. Ni más ni menos que eso", contó en redes sociales. Eso sí, sus palabras dejan claro que todo se hizo desde el circulo cercano al futbolista y no desde una intención real del conjunto 'millonario'.