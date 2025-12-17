Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Aparecieron más fotos y videos de actos violentos en el Atanasio Girardot; tras DIM 0- Nacional 1

Aparecieron más fotos y videos de actos violentos en el Atanasio Girardot; tras DIM 0- Nacional 1

Después de finalizado el compromiso de la final de la Copa Betplay, trofeo que ganó Nacional, se vivió un caos y se sintió un ambiente convulso al interior y en las afueras del Atanasio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Hinchas de Independiente Medellín generaron desmanes en la final de Copa BetPlay 2025.
Hinchas de Independiente Medellín generaron desmanes en la final de Copa BetPlay 2025.
COLPRENSA.

