Aparecieron más fotos y videos de actos violentos en el Atanasio Girardot; tras DIM 0- Nacional 1

Con el paso de los minutos, se siguen conociendo más fotografías y videos de los actos de vandalismo y violencia que se presentaron en las tribunas y en la propia cancha del estadio Atanasio Girardot, instantes después de que el árbitro Wilmar Roldán diera por finalizado el compromiso que Nacional le ganó 1-0 a Independiente Medellín, para consagrarse como campeón de la Copa Betplay 2025.

Todo comenzó en el sector del escenario deportivo en donde se ubicaron los integrantes de la barra popular del 'poderoso de la montaña', que irrumpieron en el terreno de juego y lanzaron pólvora, además de enfrentarse con los efectivos policiales.

La agencia de noticias Colprensa suministró fotografías en las que se evidenciaron líos en las gradas y en el propio terreno de juego, en donde no se alcanzó a realizar el acto de premiación que distinguiría al 'verdolaga' como campeón de la Copa. Los jugadores orientados por Diego Arias tuvieron que salir corriendo de inmediato y buscar resguardo en su camerino, justo en el momento que posaban para postales con hinchas que también saltaron hasta la cancha.

Hinchas de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. COLPRENSA.

"Se registraron desmanes en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, dónde se ubica la barra Rexixtenxia Norte. El Undmo de la Policía tuvo que intervenir", se leyó en un posteo en 'X' del medio regional 'Teleantioquia'.



De su lado, Colleen Jaimes, corresponsal de Gol Caracol en la capital antioqueña, aseguró que "ya en las afueras se ve gente corriendo y en el estadio como tal hay bullicio, se escuchan algunos estruendos. Hay enfrentamientos".

Mientras tanto, la transmisión oficial del canal 'Win' se detuvo y tomaron el control los periodistas ubicados en Bogota. La misma situación sucedió en la transmisión en vivo de 'Espn', en donde José Alarcón, Mauricio Molina y Arturo Henao tuvieron que retirarse del punto fijo desde el cual estaban saliendo en vivo, debido a la proliferación de gases lacrimógenos y la afectación que esto trajo. De fondo, se escucharon sonidos de estruendos y de las patrullas policiales y ambulancias que llegaron al sector de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Hasta ahora, no hay reportes de las autoridades con respecto al lío que se armó, en una fiesta del fútbol que se empañó en la ciudad de Medellín, que iba en proceso de permitir el ingreso de las dos hinchadas a los clásicos paisas.

