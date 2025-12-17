Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Cuesta y Andrés Gómez, figuras en Corinthians 0-0 Vasco da Gama, en final de Copa de Brasil

Carlos Cuesta y Andrés Gómez, figuras en Corinthians 0-0 Vasco da Gama, en final de Copa de Brasil

Corinthians y Vasco da gama no se sacaron ventaja en el juego de ida de la final de la Copa de Brasil. Los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez brillaron en el conjunto de Rio de Janeiro.

Por: AFP
Actualizado: 17 de dic, 2025
Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, figuras en la final de la Copa de Brasil.
Getty Images.

