¿Alfredo Morelos se va o se queda en Nacional?; certera respuesta tras coronarse campeón de Copa

Atlético Nacional se coronó este miércoles campeón de la Copa Colombia al vencer en el partido de vuelta a su rival de patio, el Independiente Medellín, por 0-1.

Con este logro Atlético logró 'salvar el año' tras no haber clasificado a la final de la liga, de la cual resultó campeón el Junior de Barranquilla.

Al finalizar el encuentro, Alfredo Morelos, delantero y figura de Nacional, se mostró muy feliz por levanta este trofeo. "Gracias a la dirigencia que me ha dado la oportunidad. Estamos todos felices. Fue un semestre muy complicado y muy duro. Fuimos valientes, luchadores y este es el reflejo de todo, alzar esta copa. Es importante para nosotros y más con el rival de patio", dijo de entrada.

El delantero con pasado en Rangers de Escocia dejó en claro su orgullo por portar los colores verde y blanco. "Que gracias por el apoyo, siempre he sido una persona muy humilde, que vino desde abajo. Mucha gente me tira, pero nada aquí está Alfredo Morelos sacando el pecho y la cara por esta gran institución. En año y medio llevo cuatro títulos con Atlético Nacional es algo muy grande para mi carrera, me gusta sudar y pelear hasta el final con esta camiseta", agregó.



Por último, el nacido en Cereté habló fuerte y claro sobre su futuro en el conjunto paisa. "Las ganas y la oportunidad de quedarse están, hay que trabajar y con sacrificio las cosas sean. Yo soy feliz acá Nacional he marcado gol ganado títulos, ojalá seguir y que todo se de la mejor manera", concluyó.

Alfredo Morelos, delantero de Nacional - Foto. Nacional Oficial

Así fue la victoria de Nacional sobre Medellín

El gol que le dio el título al conjunto Verdolaga fue obra del lateral Andrés Román, tras un pase del uruguayo Camilo Cándido, quien apoyó constantemente el ataque del Rey de Copas.

El partido de ida, disputado también en el Atanasio Girardot, terminó igualado sin goles.

La ventaja pudo ser mayor en este segundo encuentro, pero a los jugadores de Atlético Nacional les faltó puntería en al menos tres oportunidades claras. Además, el poste devolvió al campo un remate de Andrés Sarmiento.

En el tramo final del primer tiempo, el DIM logró tener más la pelota y se instaló en campo rival, pero no consiguió traducir ese dominio en el marcador.

El portero uruguayo Washington Aguerre tuvo mucho trabajo, a diferencia de su colega de Atlético Nacional, David Ospina, quien vivió una noche tranquila; apenas fue inquietado por un cabezazo de Baldomero Perlaza en los primeros 45 minutos.

Con el marcador en contra, el Independiente Medellín trató de igualar las acciones y monopolizó el balón. Sin embargo, Nacional se replegó bien y no sufrió mayores sobresaltos en la parte complementaria.

Incluso tuvo arrestos para hilar jugadas de contragolpe que por poco aumentan la cuenta, como un remate de Juan Manuel Zapata que se estrelló en la base del palo.

La última esperanza del DIM de llevar la definición a los penaltis murió en el tiempo de reposición, cuando Alexis Serna estuvo cerca de embocar el balón con un cabezazo que pasó rozando el arco de Ospina.

Con este logró Atlético Nacional levantó su octavo título, tercero título consecutivo en esta competición y reafirma que es el Rey de Copas de Colombia pues ha cuatro Superligas, dos copas Libertadores, dos Merconorte, dos Interamericanas y una Recopa Sudamericana.