Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Líos en el Atanasio Girardot; hinchas del Medellín causaron desmanes, mientras Nacional festejaba

Líos en el Atanasio Girardot; hinchas del Medellín causaron desmanes, mientras Nacional festejaba

Tras el pitazo final del partido de vuelta de la definición del título de la Copa BetPlay 2025, la celebración de Nacional se vio opacada por culpa de los problemas presentados en la cancha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de dic, 2025
Hinchas Medellín final Copa BetPlay 2025
Hinchas Medellín final Copa BetPlay 2025 - Foto:
Blu Antioquia

