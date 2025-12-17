Líos en el Atanasio Girardot; hinchas del Medellín causaron desmanes, mientras Nacional festejaba

Atlético Nacional venció 0-1 al Independiente Medellín en el partido de vuelta de la Copa BetPlay 2025, pero mientras celebraban tras el pitazo final se presentaron desmanes, enfrentamientos entre hinchas del DIM y la policía. La mayoría de personas en cancha tuvieron que entrar a los camerinos.

En redes sociales se conocieron los primeros videos de lo sucedido en el estadio Atanasio Girardot, con los seguidores del DIM apuntados por su comportamiento, mientras varios fanáticos de los 'verdolagas' habían ingresado a festejar.

Cabe recordar que en la edición de la Copa BetPlay 2024, el año pasado, Nacional tampoco pudo celebrar el título ante su gente, por los desmanes de hinchas del América de Cali, quienes perdieron aquella definición.



Acá los desmanes tras final de Nacional vs Medellín, Copa BetPlay 2025:

Luego de que finalizó el partido de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional, se registraron desmanes en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, dónde se ubica la barra Rexixtenxia Norte.



El Undmo de la Policía tuvo que intervenir. Sobre las 10:00 de la… pic.twitter.com/4JpC2DVzHf — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 18, 2025

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025

Se acabó la paz en clásicos antioqueños

En la capital antioqueña estaban sacando pecho de la positiva convivencia que se dio en el clásico de ida de la final de Copa Betplay, en duelo jugado el sábado anterior, como quiera que se permitió el ingreso de verdes y rojos. Sin embargo, este miércoles se dañó esa sana convivencia y al final, fueron muchos los seguidores que terminaron corriendo, asustados y tratando de huir del escenario deportivo, cuando un grupos de fanáticos del 'poderoso' lanzaron pólvora y otros objetos.