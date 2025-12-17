Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, campeón de Copa BetPlay 2025: victoria 1-0 y sigue la hegemonía sobre Medellín

Nacional, campeón de Copa BetPlay 2025: victoria 1-0 y sigue la hegemonía sobre Medellín

Con un solitario gol de Andrés Felipe Román, Atlético Nacional venció a Independiente Medellín y consiguió su octavo título de Copa. Celebró y no pasó en blanco en la presente temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Nacional vs. Medellín.
Nacional vs. Medellín.
COLPRENSA.

