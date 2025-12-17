Nacional, campeón de Copa BetPlay 2025: victoria 1-0 y sigue la hegemonía sobre Medellín

Este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional se coronó campeón de Copa BetPlay 2025, tras vencer 1-0 a Independiente Medellín con un solitario gol de Andrés Felipe Román. El verde paisa levanta así por octava vez este trofeo y es la primera que un equipo la gana tres veces consecutivas.

Al final, la celebración fue rabiosa, con jugadores emocionados y conmovidos como los experimentados David Ospina y el volante Mateus Uribe, sumados a otros pilares como Alfredo Morelos, Jorman Campuzano o Marino Hinestroza. También al festejo llegaron los integrantes del cuerpo técnico, liderados por el profesor Diego Arias.

El árbitro Wilmar Roldán dio el pitazo inicial y Medellín salió con toda en su ofensiva y a los seis minutos anotó a través de Brayan León, quien remató con pierna derecha y venció a David Ospina. Sin embargo, el juez de línea alzó la bandera por fuera de juego.

El 'verdolaga' no se quedó atrás y respondió al minuto 7 con un fuerte disparo de Andrés Sarmiento que se estrelló en el travesaño. Los dirigidos por Diego Arias se tomaron más confianza y al 11' abrieron la cuenta. Camilo Cándido recibió una pelota en el medio campo y le dio un pase en profundidad a Andrés Felipe Román, quien desenfundó un derechazo, 'colando' el balón en el primer palo del arco 'poderoso'. A Washington Aguerre lo desubicó un poco el roce del esférico en un compañero.



Medellín vs. Nacional. COLPRENSA.

Publicidad

De ahí en adelante, el DIM controló la pelota e insistió mucho por las bandas. Al 16', León fue derribado dentro del área, pero Roldán no sancionó nada. El 'verde paisa' se acercó de nuevo con un remate de Edwin Cardona que se fue ligeramente desviado al 32'.

Para la segunda parte, con la necesidad de empatar, el 'poderoso' impuso condiciones con la pelota y Nacional le apostó al contrataque.

Publicidad

Al 55', León quedó mano a mano, remató, pero Ospina atajó. Al término de la jugada, el juez de línea decretó fuera de lugar. El 'verdolaga' tuvo más espacios y por poco amplia la ventaja al 63'. Pase de Morelos, remate 'mordido' de Juan Manuel Zapata y la pelota pegó en el poste.

Medelín siguió insistiendo, pero no creo opciones claras de gol y no logró igualar el encuentro. Nacional llegó a su octavo título de Copa Colombia.

Ficha técnica:

Independiente Medellín: Washington Aguerre, Kevin Mantilla, José Ortiz (Leyser Chaverra - 58'), Daniel Londoño (Francisco Chaverra - 74'), Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado (Alexis Serna - 74'), Léider Berrío (Francisco Fydriszewski - 59'), Juan Arizala, Jarlan Barrera (Luis Sandoval - 80') y Brayan León. DT: Alejandro Restrepo.

Publicidad

Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Camilo Cándido, Juan Manuel Zapata, Mateus Uribe, Edwin Cardona (Marlos Moreno - 60'), Andrés Sarmiento (Dairon Asprilla - 60'), Marino Hinestroza (Andrés Salazar - 84') y Alfredo Morelos (Juan Manuel Rengifo - 90'). DT: Diego Arias.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Publicidad

Árbitro: Wilmar Roldán.

Gol: Andrés Felipe Román (11').