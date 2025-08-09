José Mourinho, DT de Fenerbahçe, y una decisión que medita con Jhon Durán como actor principal

Fenerbahçe quiere estar luchando en la fase de grupos de la Champions League en la temporada, pero la primera prueba que deben pasar es en las rondas previas del torneo de la UEFA, donde se midieron ya en el partido de ida contra el Feyenoord, perdiendo 2-1 el pasado miércoles, en Países Bajos, en un duelo en el que el colombiano Jhon Durán comenzó como suplente e ingresó en el segundo tiempo.

Pero el joven delantero de nuestro país aunque no se ha ganando ser inicialista, poco a poco va tomando la confianza del técnico José Mourinho, quien 'patearía el tablero' y estaría listo para hacer cambios de cara al encuentro de vuelta en Turquía, en el que necesitan remontar para seguir vivos en la competencia internacional.

Así el panorama en territorio turco llegaron novedades que tienen que ver con el DT del Fenerbahçe y con Jhon Durán como uno de los implicados en las variantes que tendría el club de Estambul.



Jhon Durán sería titular con Fenerbahçe contra Feyenoord

Tras el mal resultado en la ida, perdiendo 2-1, y un rendimiento colectivo que no tuvo frutos, José Mourinho sabe la necesidad de darle vuelta al marcador y por eso tiene listos los cambios, tal y como la prensa turca lo da a conocer en las últimas horas.

"Mourinho planea jugar el partido de vuelta del Feyenoord con un equipo diferente. El DT no se mostró satisfecho con el fútbol del partido de ida", comenzaron diciendo en 'TRT' sobre la decisión del estratega portugués.

Así las cosas, señalaron las principales figuras que entrarían a la cancha desde el pitazo inicial: "Es probable que Talisca sea titular en el once inicial en la revancha. Se espera que Jhon Durán y Nelson Semedo también tengan una oportunidad".

Por el momento lo cierto es que al Fenerbahçe le aplazaron el partido de este fin de semana en la Liga de Turquía contra Alanyaspor, por lo que está completamente enfocado en el duelo de vuelta contra el Feyenoord, que está programado para este martes 12 de agosto, a las 12:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio del cuadro turco, donde deberán revertir el 2-1 en contra que tienen.

Cabe resaltar que en la nómina del cuadro de Estambul, además de tener un prestigioso técnico como José Mourinho, tiene grandes jugadores y refuerzos como los siguientes: Diego Carlos (Brasil), Fred (Brasil), Sofyan Amrabat (Marruecos), Anderson Talisca (Brasil), Youssef En-Nesyri (Marruecos), Cenk Tosun (Turquía), Nelson Semedo (Portugal), y Jhon Durán (Colombia).