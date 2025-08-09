En Bayern Múnich alucinan con show de Luis Díaz en Alemania; presumen ‘baile’ al Cuti Romero

Luis Díaz va de a poco sumando minutos, tiempo de competencia y conociendo a sus compañeros en el Bayern Múnich, con los que ha podido rápidamente acoplarse y ser bien recibido por una plantilla llena de estrellas que lo han acogido de gran manera y hablan maravillas de su calidad futbolística pero también de su forma de ser en el día a día.

Y mientras 'Lucho' sigue entrenando a tope y preparándose para la temporada con el equipo bávaro, una de sus jugadas en el más reciente partido preparatorio frente al Tottenham Hotspur, no deja de causar emoción, expectativa y hasta elogios desde el propio club.

El pasado jueves el Bayern Múnich goleó 4-0 a los 'spurs' y aunque Luis Díaz fue titular, jugó un poco más de 70 minutos y tuvo un par de opciones de anotar, lo que se llevó las miradas fue el show de calidad, regate y desequilibrio que dejó en una jugada contra defensores rivales, en especial contra el zaguero argentino Cristian 'Cuti' Romero.



Bayern Múnich presume de Luis Díaz, por jugada a Cuti Romero

Este sábado 9 de agosto en las redes sociales del prestigioso club alemán dedicaron una publicación para el atacante colombiano, con una edición de lo que fue la magnifica jugada del guajiro frente al argentino, dejándolo regado con fuerza y gambeta, algo que fue viral hace algunos días pero que sigue teniendo eco en territorio teutón.

"Reduzca la velocidad, se pone aún mejor", escribió el Bayern Múnich en sus redes, acompañado del video en cámara lenta del 'baile' de Luis Díaz al Cuti Romero en el partido contra el Tottenham Hotspur, además con música clásica para darle un toque más de calidad.

Lo cierto es que esa acción de 'Lucho' frente al defensor argentino ha causado mucho revuelo, en especial porque ya son varias veces en las que el nacido en Barrancas tiene duelos uno a uno con el otro jugador sudamericano, tanto en clubes, como a nivel de selecciones, y siempre ha dejado grandes recuerdos para el nuestro.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Este martes 12 de agosto, a las 11:00 a.m. (hora colombiana), será el próximo partido del futbolista colombiano con el equipo alemán, esta vez contra un rival más modesto como el Zurich Grasshopper, luego de los atractivos encuentros frente al Olympique de Lyon y el Tottenham. Con ese duelo se cerrará la pretemporada de los bávaros.

Ya a nivel oficial el Bayern Múnich tendrá el primer cotejo de la temporada frente al Stuttgart, el sábado 16 de agosto, con un título en disputa que es la Supercopa de Alemania. Será ese día a la 1:30 p.m. (hora colombiana), en lo que podría ser el primer trofeo de Luis Díaz en su nuevo equipo en Europa.