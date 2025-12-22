“Joyita colombiana” firma por 3 años en Argentina, donde lo comparan con Neymar

La noticia le llegó como regalo de Navidad a Jhon Rentería, delantero de la Selección Colombia Sub-20 que se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Chile 2025.

Al futbolista chocoano, hijo de un pescador y apodado como ‘Familia’, le confirmaron que el club argentino de primera división en el que estaba desde enero de 2005 optó por hacerle contrato por 3 años y adquirir el 70 % de sus derechos.

El joven se había destacado en la categoría de reservas, pero consiguió ser ascendido al equipo principal y mostrar destellos de su fútbol, lo que convenció a cuerpo técnico y directivos para hacerle contrato.



Jhon Rentería, “joyita” firmada en Argentina y comparada con Neymar

El equipo en cuestión en Sarmiento de Junín, elenco de la máxima categoría del balompié argentino y a donde arribó procedente de Leones de Itagüí.

Según el TyC Sports, medio del sur del continente americano, de trata de una “joyita colombiana” que llegó en silencio a principio de año y que convenció con sus condiciones.



“Se puede desempeñar como extremo por izquierda y en la misma función por derecha. Entre sus máximas virtudes se destacan la velocidad y la gambeta siempre hacia adelante. Salvando las distancias, hay quienes comparan su estilo con jugadores gambeteadores natos como Neymar”, señaló la web al respecto.

La información agregó que la operación es una “apuesta” económica y deportiva de la institución dirigida técnicamente por el exfutbolista argentino Facundo Sava, que al atacante le dio algunos minutos en la temporada y de a poco lo fue incluyendo en la titular.

Ahora, su reto con el de sus compañeros en mantener a Sarmiento en primera división, ya que en la temporada 2025 estuvo luchando hasta la última fecha por no descender.