Qué figuras acompañarán a Messi con Inter Miami en vista a Atlético Nacional; hay varios grandes

Atlético Nacional enfrentará en condición de local al Inter Miami, de Estados Unidos, en un compromiso de exhibición cuyo máximo atractivo es la presencia del experimentado delantero argentino Lionel Messi con la escuadra norteamericana.

Sin embargo, ‘la Pulga’ no es lo único llamativo que tendrá la contienda, programada para el sábado 31 de enero de 2026 y denominada ‘Partido de la historia’.

Además del popular ‘Lío’, también se anuncian a otras estrellas en la delegación estadounidense, dirigida por el argentino Javier Mascherano, por lo cual las entradas ya se empezaron a vender con precios que van desde 250.000 pesos colombianos hasta $ 1.290.000.

En ese sentido, no solo se cuenta con la aparición de figuras que actualmente pertenecen a plantel, sino que se podrían sumar a ellas nuevas contrataciones de primer nivel por las que se está trabajando.



Entre tanto, los que serán baja de manera confirmada son los volantes españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, excompañeros de Messi en el Barcelona de España y que quemaron sus últimos cartuchos junto a él en la ‘capital del sol’.



Figuras que estarán con Messi en Nacional vs. Inter Miami

Además, de ‘la Pulga’, en suelo antioqueño estarían –de no ocurrir algo extraordinario– el también argentino Rodrigo de Paul, volante campeón con Messi en el Mundial de 2022; así como el delantero uruguayo Luis Suárez.

De Paul, de 31 años de edad, y Suárez, próximo a cumplir 39 el 24 de enero, tienen contrato con elenco rosado de la Florida hasta 2028 y 2026, respectivamente, lo que los ata a las actividades y presentaciones del club.

A su vez, varias estrellas suenan para llegar al Inter para ocupar los puestos dejados por los estelares Jordi Alba y Sergio Busquets, entre ellos, según versiones de prensa, están varios exjugadores del Barcelona.

Uno de los que hace ruido es el brasileño Neymar, con el que el ‘Barça’ tuvo su tridente ‘MSN’, compuesto por Messi, Suárez y el popular ‘Ney’.

Entre tanto, otro de los que suena es el goleador placo Robert Lewandoki, mientras que cierra la lista el de posibles delanteros para llegar al Inter el argentino Paulo Dybala, de 32 años de edad y actualmente en el club Roma de Italia, aunque pretendido por Boca Juniors.

Inter de Miami viene de coronarse campeón de la MLS, principal liga de Estados Unidos.