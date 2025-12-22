Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Todo un éxito la operación de Neymar para corregir su lesión; "el jugador está bien"

Todo un éxito la operación de Neymar para corregir su lesión; "el jugador está bien"

Neymar se sometió satisfactoriamente este lunes a una artroscopia para tratar una lesión en un menisco, que lo venía molestando hace un tiempo. Todo pensando en el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Neymar salió bien de su cirugía
Neymar salió bien de su cirugía
X de @SantosFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad