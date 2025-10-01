Jhon Rentería, el pescador que vive un sueño con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 empezó de buena manera su participación en el Mundial. El pasado lunes 29 de septiembre, se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita, por la fecha 1, con gol de Óscar Perea. Ahora, se enfoca en Noruega, su próximo rival en la cita orbital, partido programado para este jueves 2 de octubre, a las 3:00 p.m. Por eso, jugadores como Jhon Rentería ya palpitan dicho encuentro.

El joven futbolista de Sarmiento de Junín atendió a los medios de comunicación y contó su historia de vida. Allí, reveló cómo fueron sus inicios, dio a conocer el sueño que está cumpliendo y contó detalles de su presente en territorio argentino. Recordemos que el delantero fue titular en la primera jornada y fue reemplazado al minuto 83 para darle paso a Joel Canchimbo.

¿De qué manera se vive este segundo partido?

"Vamos a preparar el partido. Después del juego que pasó, llegamos con más confianza para afrontar lo que se viene".

¿Cómo se siente para este segundo?

"Siento más confianza que nunca. Ya boté esos nervios que era debutar en el primer partido, donde hicimos las cosas bien y solo queda mejorar lo que hace falta".

Publicidad

¿Por qué el apodo de 'familia'?

"Es un apodo que me pusieron en Cortuluá porque, cuando llegué a la institución, decía mucho esa palabra. Me llenaba de confianza y les decía que podían contar conmigo, como un amigo y hermano".

¿Eso siente en la Selección Colombia también?

"Somos una familia, una hermandad. Todos nos acompañamos".

Jhon Rentería, jugador de la Selección Colombia en medio del partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Getty Images

Publicidad

¿Cómo se consolidó en Argentina?

"No ha sido nada fácil. Adaptarse a Argentina no es sencillo, pero llegué con la convicción y el propósito de estar en esta Selección. La sudé siempre, competí de buena manera, me di a ver y eso fue lo que me trajo hasta acá".

¿Soñaba con estar en el Mundial Sub-20?

"Me imaginaba esto y más. Siempre me puse esa meta, fuera en la Sub-20 o la de mayores. Aún me hablo con la gente del barrio, hacemos llamada y nos hablamos porque ellos hacen parte de este sueño. Nunca los olvido".

¿Usted sabe pescar, siendo de Juradó?

"Eso no se pierde. Juradó es una belleza. Pescaba de todo. Mi papá es pescador, entonces se aprende".