La inesperada invitación de Vinícius a Erling Haaland que da de qué hablar; "te esperamos"

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, compartió este viernes varias imágenes de sus vacaciones junto con el actor estadounidense Terry Crews y aprovechó para invitar a Erling Haaland a unirse a ellos.

"Te estamos esperando, @erling", dijo el 7 de la 'Seleção' al atacante noruego en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Vinícius disfruta de unos días de vacaciones en Río de Janeiro, su tierra natal, antes de empezar la pretemporada con el Real Madrid de José Mourinho.

El extremo de la Canarinha se ha dejado ver en lo alto del Cristo Redentor, cartón postal de la turística capital fluminense, donde se hizo una divertida fotografía mientras Crews le cargaba a sus espaldas.



Este viernes, Vinícius publicó más fotos con el también presentador de televisión en las que aparecen agarrando pesas y viendo el salón de trofeos del exjugador del Flamengo, quien también le presentó a algunos de sus familiares.

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El triángulo entre 'Vini', Haaland y Crews se originó a partir de un meme que viralizó durante el Mundial, en el cual el brasileño y el noruego protagonizaban, gracias a la inteligencia artificial, una de las escenas más famosas de la película 'White Chicks' ('¿Y dónde están las rubias?'), en la que actúa el propio Crews.

El nacido en São Gonçalo viene de disputar con Brasil el Mundial 2026, siendo uno de los jugadores del combinado 'verdeamarelo' más destacados.

Erling Haaland y Vinícius Júnior en medio del Mundial 2026 AFP

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Marcó cuatro goles en la fase de grupos, pero su participación terminó de forma abrupta tras caer en octavos de final ante la Noruega de Haaland, autor de los dos goles de los vikingos rojos (1-2).

Una de las imágenes que dejó ese encuentro fue el abrazo que 'Vini' le dio al delantero del Manchester City mientras este último comparecía en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Vinícius también ha sido noticia recientemente por su radical cambio de apariencia, atribuido a un procedimiento estético, y por sus varias muestras de cariño en redes sociales hacia la 'influencer' brasileña Virginia Fonseca.

Ambos anunciaron el fin de su noviazgo el pasado 15 de mayo, en vísperas de la Copa del Mundo, pero a tenor de las últimas imágenes juntos y sus manifestaciones en redes parecen haber retomado la relación.