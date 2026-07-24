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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con gol y asistencia de Jhon Durán en su debut; Benfica goleó 5-1 a Belenenses, en duelo de fogueo

Con gol y asistencia de Jhon Durán en su debut; Benfica goleó 5-1 a Belenenses, en duelo de fogueo

De la mano del futbolista colombiano, los lusos tuvieron una 'lúcida' actuación en cancha, logrando vencer por amplia ventaja a Belenenses, en un duelo preparatorio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Jhon Durán en su primer partido con el Benfica, de Portugal.
Jhon Durán en su primer partido con el Benfica, de Portugal.
Foto: X de Portugal.

Este viernes, Benfica venció 5-1 a Belenenses por un duelo de fogueo, correspondiente a la pretemporada. El equipo luso contó con la estelar presencia de Jhon Durán, quien debutó con gol y asistencia.

Las anotaciones del conjunto portugués llegaron por medio de Gianluca Priestianni (doblete), Anísio Cabral, Franjo Ivanovic y el antioqueño; esto a favor de las ‘águilas’. Por el lado de la visita, el encargado de poner el descuento fue Bruninho.

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Cabe destacar que la gran figura de la cancha fue el delantero colombiano Jhon Durán, quien brilló con luz propia al marcar un gol y entregar una gran asistencia. El atacante, recién fichado por el equipo, busca revancha tras su paso por el Zenit, cuadro en el que no tuvo mucha continuidad. Ahora, las expectativas son bastante altas para esta nueva etapa, donde la afición espera ver la mejor versión del potente artillero en suelo portugués.

El calendario del conjunto lisboeta no da tregua y ya, pensando en lo que será el debut por el campeonato local; durante estos días el objetivo es realizar una buena pretemporada, con el objetivo de llegar a la competencia en óptimas condiciones.

¿Cómo le fue a Benfica en la temporada pasada?

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En el plano local, el Benfica completó una campaña con altibajos que inició con la conquista de la Supercopa de Portugal. Sin embargo, en la Liga Portugal finalizó en la tercera posición con 80 puntos, quedando relegado del título, mientras que en las copas nacionales cayó eliminado tempranamente.

Internacionalmente, en la Liga de Campeones disputó los playoffs de acceso a octavos (la ronda eliminatoria posterior a la fase de liga), donde quedó fuera frente al Real Madrid por marcador global de 3-1. En total, registró 101 goles a favor durante sus 55 partidos oficiales de la temporada.

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Jhon Durán y su etapa en el Benfica; la reivindicación

En su paso a préstamo por el Zenit de San Petersburgo a comienzos de 2026, Jhon Durán sumó una nueva experiencia internacional en el fútbol europeo. Durante su breve estancia con el conjunto ruso, el atacante colombiano disputó encuentros oficiales repartidos entre la Premier Liga y la Copa de Rusia, registrando dos anotaciones. Pese a que su etapa en territorio ruso fue corta, su cuota goleadora evidenció su capacidad adaptativa.

A nivel general, el registro profesional de Jhon Durán según Transfermarkt refleja un rápido ascenso internacional a sus 22 años. Tras debutar tempranamente en el Envigado FC, el artillero antioqueño registra más de 200 partidos disputados y supera los 50 goles marcados a nivel de clubes. Su recorrido abarca pasos por la MLS, Premier League, fútbol árabe y turco, consolidándose además como una alternativa recurrente en la Selección Colombia absoluta.

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