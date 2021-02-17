Gol Caracol Atlético Tucumán
Juan Camilo Portilla metió un codazo y se fue expulsado en Atlético Tucumán vs. Talleres
Talleres de Córdoba perdió 3-0 en su visita a Atlético Tucumán y además sufrió la expulsión del volante colombiano Juan Camilo Portilla. ¡Lo pillaron en el VAR!
Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Tucumán vs River Plate, de Miguel Ángel Borja, por liga argentina
El colombiano Miguel Ángel Borja tendrá una nueva oportunidad de consagrarse con las mieles del gol este miércoles con River Plate. El rival a vencer será Atlético Tucumán.
Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán, cara a cara de Liga Argentina
Vélez y Atlético Tucumán se preparan para escribir un nuevo capítulo en su rivalidad, ansiosos por dejar atrás su último empate y consolidar su posición en la tabla, se enfrentan por la fecha 8 de la Liga Argentina.
Tucumán vs. Arsenal, partido de interés en la Liga de Argentina
El Monumental de Tucumán se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Arsenal en la Copa de la Liga Profesional 2023.
La Liga de Argentina se enciende con el duelo estelar entre River Plate y Atlético Tucumán
La fecha 5 de la Liga de Argentina nos brinda un partido lleno de expectación entre River Plate y Atlético Tucumán, dos conjuntos que buscan mantener su racha triunfante.
Atlético Tucumán vs. Barracas Central, datos previos de la Liga de Argentina
La fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional trae consigo un enfrentamiento imperdible entre Atlético Tucumán y Barracas Central, dos equipos dispuestos a dejar todo en el campo de juego.
Fecha 2 de la Liga de Argentina: Atlético Tucumán recibe a Instituto
El Monumental de Tucumán se convierte en el escenario de un enfrentamiento apasionante, Atlético Tucumán recibe a Instituto en la Copa de la Liga Profesional en la Fecha 2.
Central Córdoba (SE) buscará hacer respetar la localía ante Atlético Tucumán por la fecha 27
Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán por la fecha 27 de la Liga Argentina Profesional 2023
Newell's vs. Atlético Tucumán, partido de la fecha 25 de la Liga de Argentina
Newell`s vs Atlético Tucumán por la fecha 25 de la Liga Argentina Profesional 2023
Gimnasia vs. Atlético Tucumán, hora, datos y posibles formaciones del juego de la Liga de Argentina
Atlético Tucumán vs Gimnasia por la fecha 24 de la Liga Profesional Argentina 2023