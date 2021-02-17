Publicidad

Gol Caracol  / Atlético Tucumán

Atlético Tucumán

  • Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba.
    Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba.
    AFP.
    Colombianos en el exterior

    Juan Camilo Portilla metió un codazo y se fue expulsado en Atlético Tucumán vs. Talleres

    Talleres de Córdoba perdió 3-0 en su visita a Atlético Tucumán y además sufrió la expulsión del volante colombiano Juan Camilo Portilla. ¡Lo pillaron en el VAR!

  • Miguel Borja celebra su triplete contra Vélez Sarsfield
    Miguel Borja celebra su triplete contra Vélez Sarsfield
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Tucumán vs River Plate, de Miguel Ángel Borja, por liga argentina

    El colombiano Miguel Ángel Borja tendrá una nueva oportunidad de consagrarse con las mieles del gol este miércoles con River Plate. El rival a vencer será Atlético Tucumán.

  • Vélez y Atlético Tucumán se miden por la fecha 8
    Gol Caracol

    Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán, cara a cara de Liga Argentina

    Vélez y Atlético Tucumán se preparan para escribir un nuevo capítulo en su rivalidad, ansiosos por dejar atrás su último empate y consolidar su posición en la tabla, se enfrentan por la fecha 8 de la Liga Argentina.

  • Atlético Tucumán vs Arsenal.jpg Copa de la Liga Profesional 2023
    Gol Caracol

    Tucumán vs. Arsenal, partido de interés en la Liga de Argentina

    El Monumental de Tucumán se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Arsenal en la Copa de la Liga Profesional 2023.

  • River Plate vs Atlético Tucumán.jpg Fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional
    Gol Caracol

    La Liga de Argentina se enciende con el duelo estelar entre River Plate y Atlético Tucumán

    La fecha 5 de la Liga de Argentina nos brinda un partido lleno de expectación entre River Plate y Atlético Tucumán, dos conjuntos que buscan mantener su racha triunfante.

  • Atlético Tucumán vs Barracas Central.jpg
    Gol Caracol

    Atlético Tucumán vs. Barracas Central, datos previos de la Liga de Argentina

    La fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional trae consigo un enfrentamiento imperdible entre Atlético Tucumán y Barracas Central, dos equipos dispuestos a dejar todo en el campo de juego.

  • Gol Caracol

    Fecha 2 de la Liga de Argentina: Atlético Tucumán recibe a Instituto

    El Monumental de Tucumán se convierte en el escenario de un enfrentamiento apasionante, Atlético Tucumán recibe a Instituto en la Copa de la Liga Profesional en la Fecha 2.

  • Gol Caracol

    Central Córdoba (SE) buscará hacer respetar la localía ante Atlético Tucumán por la fecha 27

    Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán por la fecha 27 de la Liga Argentina Profesional 2023

  • Argentina - Primera División: Newell`s vs Atlético Tucumán Fecha 25
    Argentina - Primera División: Newell`s vs Atlético Tucumán Fecha 25
    Gol Caracol

    Newell's vs. Atlético Tucumán, partido de la fecha 25 de la Liga de Argentina

    Newell`s vs Atlético Tucumán por la fecha 25 de la Liga Argentina Profesional 2023

  • Se enfrentan Atlético Tucumán y Gimnasia por la fecha 24
    Se enfrentan Atlético Tucumán y Gimnasia por la fecha 24
    Gol Caracol

    Gimnasia vs. Atlético Tucumán, hora, datos y posibles formaciones del juego de la Liga de Argentina

    Atlético Tucumán vs Gimnasia por la fecha 24 de la Liga Profesional Argentina 2023

  • Lo más visto
    Jhon Lucumí, jugador colombiano al servicio de la Bologna
    Jhon Lucumí, jugador colombiano al servicio de la Bologna
    AFP
    Colombianos en el exterior

    El garrafal error de Jhon Lucumí que acabó en gol de la Roma ante el Bologna

    En medio de los rumores sobre su futuro, el defensor de la Selección Colombia se vio involucrado en el primer tanto del conjunto de la capital italiana.

    Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
    Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
    X de @nacionaloficial
    Fútbol Colombiano

    Malas noticias en Nacional para el clásico contra América: tres bajas sensibles por lesión

    Este domingo, Atlético Nacional visitará al América en el estadio Pascual Guerrero, sin embargo, no podrá contar con dos refuerzos y una pieza clave en ataque.

    Hinchas en el partido Independiente vs U de Chile
    Hinchas en el partido Independiente vs U de Chile
    AFP
    Gol Caracol

    Nuevo capítulo en la disputa de Independiente vs. Universidad de Chile; "fue un ataque planificado"

    Independiente de Avellaneda se pronunció ante los hechos acontecidos el miércoles pasado, lanzando duros señalamientos en contra de los hinchas del equipo chileno.

    América de Cali recibe a Atlético Nacional por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025.
    América de Cali recibe a Atlético Nacional por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025.
    Fotos: AFP
    Fútbol Colombiano

    América vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Liga BetPlay II-2025

    El Pascual Guerrero acogerá este domingo un nuevo clásico entre 'diablos rojos' y 'verdolagas' por la Liga BetPlay II-2025. ¡Programase y no se lo pierda!

    Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 2.jpg
    Empieza la monta en la ronda ibérica.
    Foto: @lavuelta.
    Ciclismo

    Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 2; primer final en alto

    La segunda jornada de la ronda ibérica tendrá la primera de las 11 llegadas en premio de montaña; recorrido ideal para que brillen los ciclistas colombianos en acciones que irán por Caracol TV y Ditu.

    Catalina Usme marcó golazo con Universitario de Perú.
    Catalina Usme marcó golazo con Universitario de Perú.
    X de @FutFemeninoU
    Colombianos en el exterior

    Catalina Usme, qué golazo: vea acá el tanto de la colombiana con Universitario de Deportes

    La talentosa jugadora de nuestro país mostró su gran pegada para anotar un golazo con Universitario en la Liga femenina de Perú. Se lo anotó a Flamengo FBC.

    Luka Modric, en su debut por liga con el Milan
    Luka Modric, en su debut por liga con el Milan
    AFP
    Gol Caracol

    Luka Modric logra sorprendente marca en su debut con el Milan; es el primero en una estadística

    El croata Luka Modric se estrenó con la camiseta del Milan este sábado en el estadio San Siro frente al Cremonese, y desde ya logra registros que agrandan más su leyenda. ¡Vea lo que logró!

    Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios.
    Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios.
    AFP
    Fútbol Colombiano

    Histórico del fútbol colombiano advirtió a Hernán Torres: "Puede terminar como David González"

    Uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro país no tuvo pelos en la lengua y le habló claro y fuerte a Hernán Torres, quien acaba de asumir como nuevo DT de Millonarios.

    James Rodríguez, figura del Club León.
    James Rodríguez, figura del Club León.
    X de @clubleonfc
    Colombianos en el exterior

    James Rodríguez conoció la decisión final de su DT en León para enfrentar al Pachuca; atentos

    Tras recuperarse de molestias físicas, James Rodríguez volvió a ser convocado por León que recibe a los 'tuzos' este sábado por la Liga MX. ¿Es titular el colombiano?; entérese.

    Richard Ríos en Benfica frente al Tondela.
    Richard Ríos en Benfica frente al Tondela.
    Benfica.
    Colombianos en el exterior

    Richard Ríos y Benfica siguen volando en Portugal: victoria 3-0 sobre Tondela

    El volante colombiano Richard Ríos disputó los 90 minutos en el triunfo de Benfica contra Tondela por la segunda jornada de la Liga de Portugal.