Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo, fue confirmado por un club en México

Juan Carlos Osorio tendrá una nueva experiencia en el banquillo en el fútbol internacional. El entrenador colombiano fue confirmado este viernes 24 de mayo como nuevo DT de los 'Xolos' de Tijuana.

Por medio de un trino en sus distintas redes sociales, el conjunto mexicano le dio la bienvenida al 'cafetero', de 62 años. Así las cosas, Osorio retorna al balompié 'azteca', tras su anterior experiencia con Puebla y también dirigió a la Selección de México, en la que estuvo del 14 de octubre del 2015 al 27 de julio del 2018.

"Una pluma de experiencia internacional. ¡Bienvenido a Tijuana, 'Profe' Osorio!", se leyó en la publicación del nuevo equipo de Osorio en la plataforma social de 'X'.

¿Qué dijeron en 'Xolos' de Tijuana de Juan Carlos Osorio y su vinculación?

"El Club Tijuana hace oficial la llegada del director técnico Juan Carlos Osorio Arbeláez, quien dirigirá a los Xoloitzcuintles a partir del próximo torneo Apertura 2024. “El maestro” Osorio, asumirá el puesto en el banquillo de los fronterizos y se encontrará con el plantel rojinegro en los próximos días. ¡Bienvenido, profe Osorio! ¡Escribamos juntos una gran historia de éxito!", escribió el conjunto de la ciudad de Tijuana en su web oficial.

Los equipos que ha dirigido Juan Carlos Osorio

Millonarios

Chicago Fire

New York Red Bull

Once Caldas

Puebla

Atlético Nacional

Sao Paulo

América de Cali

Zamalek

Athletico Paranaense

Además de estar al frente en las selecciones nacionales de México y Paraguay.

Así las cosas, Osorio Arbeláez vuelve a tener una nueva aventura en el balompié extranjero, luego de su paso por el fútbol de Brasil con Athletico Parananese, escuadra con la que no tuvo los resultados esperados y en el que estuvo menos de tres meses en el cargo.

"Yo me mantengo en la consistencia que he mostrado siempre y a ellos no les gustó que yo les cuestionara eso y más aún, porque este es un aspecto a tener en cuenta", esa fue explicación que dio el colombiano al programa 'Cambio de Frente', de su marcha de Paranaense. En Brasil fue cuestionado por sus rotaciones.

Igualmente, en los 'Xolos' destacaron la trayectoria del oriundo de Santa Rosa de Cabal, de los que estudios que ha realizado como entrenador, y por supuesto, de su estilo de juego.