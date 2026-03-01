Juan Carlos Osorio y una decisión de última hora en Remo, de Brasil; todo tras una derrota

"Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada". Ese comunicado de prensa publicado por el mencionado club brasileño en las redes sociales, confirmó el fin de la corta etapa del colombiano en lo que fue una nueva salida internacional.

Dicha decisión fue tomada por parte de los directivos luego de la derrota 2-1 frente a Paysandú, en el campeonato Paraense.

Osorio había sido designado como entrenador del Remo en el mes de diciembre de 2025 y su historia allí solamente duró algo más de los dos meses, tiempo en el que también se presentaron algunas polémicas con la prensa, especialmente por las rotaciones, un cruce reciente con un periodista, ante un intterogante que irritó al risaraldense e igualmente un señalamiento a un jugador como Sávio, a quien tildó públicamente como indisciplinado.

Las estadísticas indican que dirigió un total de 14 compromisos, con 5 victorias, 7 empates y dos derrotas, para un 48.7 de rendimiento.



De esa manera, se cerró el ciclo del antiguo adiestrador de la Selección de México en el balompié brasileño, en donde antes dirigió de igual manera al Sao Paulo y al Paranaense.

Hasta ahora, ni los directivos, ni Juan Carlos Osorio se han manifestado con respecto a dicha noticia, en la noche dominical. En las redes sociales los seguidores del Remo dejaron algunas reacciones y postularon a algunos entrenadores brasileños para llegar al cargo en los próximos días.

¿En qué equipos ha dirigido Juan Carlos Osorio?

Millonarios (2006-2007):

Once Caldas (2010-2011): .

Atlético Nacional (2012-2015 y 2019-2020):

América de Cali (2021-2022):

Clubes Internacionales

Chicago Fire (2007):

New York Red Bulls (2008-2009):

Puebla (2012):

São Paulo (2015):

Zamalek SC (2023):

Athletico Paranaense (2024):

Club Tijuana "Xolos" (2024-2025):

Clube do Remo (2026)