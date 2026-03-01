Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio y una decisión de última hora en Remo, de Brasil; todo tras una derrota

Juan Carlos Osorio y una decisión de última hora en Remo, de Brasil; todo tras una derrota

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio había tenido un par de polémicas en los últimos días, una de ellas con un jugador indisciplinado y un cruce con un periodista.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio, DT de Remo.
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano
Remo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad