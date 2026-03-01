A Nicolás Vikonis lo 'peinó' campeón con Santa Fe; "hay títulos que se miran, pero no se tocan"

Durante las últimas horas, las redes sociales ‘arden’ por ‘picantes’ comentarios de lado y lado, entre un exjugador de Millonarios y una de las actuales figuras en Independiente Santa Fe; cuadro que recientemente festejó sus 85 años de historia.

Y es que, todo empezó por una polémica publicación que hizo Nicolás Vikonis el pasado 28 de febrero; fecha en la que los ‘cardenales’ estaban de festejos. El uruguayo le dejó un mensaje que no cayó para nada bien en el ‘león’.

“Muchas felicidades en el 85”, posteó el exguardameta ‘embajador’ en su cuenta oficial de ‘X’, recordando aquella final que Millonarios le ganó a Santa Fe, justamente en ese minuto, con una anotación de Henry Rojas.

Evidentemente, esto desató la furia total de toda la hinchada santafereña, que se ‘despachó’ en contra de Vikonis, dejándole varios comentarios ofensivos, atacándolo por el ‘palito’ que había dejado en el cumpleaños del ‘león’.



No obstante, por parte del azul, muchos salieron a defenderlo y aprovechar la situación, para reírse del conjunto ‘cardenal’; esto, por la final ganada en el año 2017, donde justamente estuvo presente el uruguayo en las toldas del ‘embajador’.



¡Hubo réplica desde Santa Fe!

De manera sorpresiva, a las horas de haberse viralizado esta publicación; una de las principales figuras del ‘león’ salió en defensa del equipo, respondiéndole a Nicolás Vikonis por el posteo en ‘X’.

Se trata de Omar Fernández Frasica, quien, en su cuenta oficial de Instagram, compartió dos fotos y tres mensajes al exguardameta ‘embajador’, que nuevamente puso a ‘arder’ a las redes sociales.

“Mi querido Vikonis, felicidades por tu único título profesional”, fueron las palabras del extremo ‘cardenal’, quien subió una fotografía junto al uruguayo, cuando compartían en el Puebla de México.

Pero eso no fue todo, pues Frasica dejó ‘vainazo’, enfatizando en la Copa Sudamericana ganada por el ‘león’ en 2015: “hay títulos que se miran, pero no se tocan”.

“No te enganches hermano jeje”, concluyó Omar Fernández, tras haberle dejado el ‘palito’ a Vikonis, por la ‘tiradera’ inicial, en la que se burló de Independiente Santa Fe, en su cumpleaños 85.