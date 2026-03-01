Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el primer gol de José Enamorado con Gremio vs. Internacional en el Campeonato Gaúcho

Vea el primer gol de José Enamorado con Gremio vs. Internacional en el Campeonato Gaúcho

En una muestra de su calidad, José Enamorado estuvo atento en el borde del área, controló y sacó un remate imposible de atajar, al ángulo, por la ida de la final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad