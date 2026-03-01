José Enamorado está viviendo su primera experiencia en el exterior y, por eso, quiere estar a la altura, responder y aprovechar cada una de las oportunidades. Después de brillar en Junior de Barranquilla, con el que fue campeón en dos ocasiones (2023 y 2025), firmó con el Gremio de Brasil. Allí, poco a poco, se ha ido ganando su lugar, gracias a su talento y calidad; y, ahora, ya marcó su primer gol.

Cuando transcurría el minuto 37, hubo un tiro de esquina a favor del 'tricolor', el cual no prospero, ya que Rafael Santos Borré despejó el esférico. Sin embargo, el peligro no terminó, pues José Enamorado estuvo atento en el borde del área, controló, se perfiló y sacó un buen remate al ángulo, imposible de atajar, para el 1-0 parcial contra Internacional, por la idea de la final del Campeonato Gaúcho.

José Enamorado, nuevo jugador de Gremio para 2026, compartirá con Weverton, guardameta brasileño Captura de pantalla de video

Vea el primer gol de José Enamorado con Gremio vs. Internacional en el Campeonato Gaúcho