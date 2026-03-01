Síguenos en:
Más Deportes  / El golfista Nicolás Echavarría y un título que sabe a gloria; ganó el Cognizant Classic 2026

El golfista Nicolás Echavarría y un título que sabe a gloria; ganó el Cognizant Classic 2026

El deportista colombiano entregó buenas noticias en las últimas horas, cuando se impuso en el prestigioso torneo que se jugó en Estados Unidos. Antes lo había ganado Camilo Villegas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
Gol Caracol
Nicolás Echavarría, golfista colombiano.
Nicolás Echavarría, golfista colombiano.
Foto: AFP.

