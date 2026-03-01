El golfista Nicolás Echavarría y un título que sabe a gloria; ganó el Cognizant Classic 2026

El golf colombiano vuelve a tocar la gloria en los Estados Unidos. En un cierre de infarto que mantuvo en vilo a todo el país, Nicolás Echavarría se consagró campeón del Cognizant Classic 2026 (anteriormente conocido como el Honda Classic) en Palm Beach Gardens, Florida.

Con este triunfo, el antioqueño de 31 años no solo emula la gesta de Camilo Villegas —quien ganó este mismo torneo en 2010—, sino que consolida su nombre como una de las figuras más sólidas del PGA Tour actual.

Un desenlace con temple de acero

Echavarría llegó a la jornada definitiva en el exigente Champion Course del PGA National con la presión de un grupo de perseguidores de élite. Sin embargo, su tarjeta final de 66 golpes (-5), para un acumulado total de 267 impactos (-17), fue suficiente para asegurar la victoria por dos golpes de ventaja.

Nicolás Echavarría, golfista colombiano. Getty Images.

El momento clave del torneo ocurrió en el hoyo 17, parte de la temida "Trampa del Oso" (The Bear Trap). Mientras el irlandés Shane Lowry, líder durante gran parte del día, sufría un colapso con dobles bogeys consecutivos, "Nico" mantuvo la calma. Un birdie magistral en el 17 le permitió tomar el liderato en solitario, cerrando con un par sólido en el 18 para levantar su tercer trofeo en el PGA Tour.



La herencia de Camilo Villegas

La victoria de Echavarría tiene un tinte nostálgico y heroico. Al ganar en Palm Beach, repite la historia de su compatriota Camilo Villegas, quien hace 16 años puso la bandera de Colombia en lo más alto de este mismo campo.



"Camilo ha sido un mentor y un espejo para todos nosotros. Ganar donde él ganó, y de la forma en que lo hice hoy, es un sueño hecho realidad", declaró un emocionado Echavarría tras su victoria.



El ascenso de un campeón

Este es el tercer título de Nicolás en el máximo circuito, sumándose a sus victorias previas:

Nicolás Echavarría en el Texas Children’s Houston Open. FCG.

Puerto Rico Open (2023): Su bautismo de gloria como novato.

ZOZO Championship (2024): Un triunfo internacional en Japón frente a figuras como Justin Thomas.

Cognizant Classic (2026): Su consagración definitiva en uno de los campos más difíciles de Florida.