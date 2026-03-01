Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partido del fútbol español fue suspendido, tras la muerte repentina de un aficionado

Partido del fútbol español fue suspendido, tras la muerte repentina de un aficionado

Cuando recién empezaba el compromiso del fútbol español, se presentó un lamentable hecho que alarmó a todos y, minutos más tarde, se confirmó el fallecimiento.

Por: AFP
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad