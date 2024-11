Juan David Cabal, de Selección Colombia, no la pasó bien con Juventus, en Champions League

Lo que empezó en Atlético Nacional y continuó en Hellas Verona, llegó a Juventus . Juan David Cabal , gracias a sus buenos desempeños, hace parte de la nómina de tan importante clube de Europa. No ha sido fácil consolidarse, pero, poco a poco, se ha ganado su lugar en el equipo. De hecho, ya son nueve partidos, entre Serie A y Champions League, completando un total de 618 minutos.

Sin embargo, las críticas no han faltado. En el reciente compromiso de la 'Vecchia Signora', disputado el pasado martes 5 de noviembre y que culminó con empate 1-1 frente a Lille, fue titular en la zona defensiva. Allí, estuvo acompañado de Pierre Kalulu, Federico Gatti y Andrea Cambiaso, conformando una línea de cuatro; además, bajo los tres palos, el elegido fue Michele Di Gregorio.

Eso sí, Juan David Cabal no jugó todo el encuentro. Al minuto 68, el director técnico, Thiago Motta, decidió reemplazarlo por Nicolò Savona. Ahora, el 'cafetero' se retiró con una tarjeta amarilla, tras cometer una infracción al 62'. Pero eso no fue todo y estuvo comprometido en el tanto del combinado francés, quedándose en la marca para que después Jonathan David inflara las redes.

Por eso, la calificación que le dieron al nacido en Cali, de 23 años, no fue la mejor. El puntaje recibido fue de 5.5, argumentando que "se enfrentó a un problema en la banda y sufrió a menudo con cada ataque del rival, hasta el punto de recibir incluso una amonestación. Suyo fue el error inicial en la delantera para el gol del oponente". Y es que le recordaron, al detalle, la situación del tanto.

Juan David Cabal, jugador colombiano de la Juventus, en medio de un entrenamiento Getty Images

"Perdió la pelota y después no logró detener al extremo, que luego terminaría adentro del área, cediendo la pelota y con un remate de David", sentenciaron. No obstante, Juan David Cabal no debe quedarse ahí y tendrá que levantar cabeza, de cara a lo que se avecina. Juventus tendrá acción el sábado 9 de noviembre, a 2:45 p.m. (Colombia), contra Turín, en una nueva edición del clásico.

De igual manera, el lateral izquierdo, que también se desempeña como defensa central, espera ser parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo . Recordemos que la Selección Colombia enfrenta a Uruguay, el viernes 15 de noviembre, y recibe a Ecuador, el martes 19 del mismo mes, por las Eliminatorias Sudamericanas . En dichos juegos, la 'tricolor' espera asegurar su clasificación al Mundial.