Juan David Cabal se despidió de compañero en Juventus, que escribió emotivo mensaje en redes

El brasileño Danilo anunció este lunes 27 de enero su marcha definitiva del Juventus Turín, donde milita el colombiano Juan David Cabal , club al que llegó hace 5 temporadas y media y del que se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Queridos 'bianconeri', no sé ni por dónde empezar. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero nunca se está preparado para las despedidas. Han pasado 5 años y medio, pero para mí es como si hubiera sido toda una vida. Nunca es fácil separarse de un amor, de un lugar que me ha dado tanto, de una camiseta que me ha hecho sentir grandes emociones", expresó en un vídeo en Instagram.

El primer capitán extranjero de la historia de la 'Vecchia Signora', apartado del proyecto de Thiago Motta desde hace algo más de un mes, rescindió su contrato con el club más importante de su carrera, que terminaba a finales de esta campaña, y firmará, según medios locales, por el Flamengo brasileño .

Danilo, parte clave del combinado turinés estos 5 años, titular indiscutible bien como lateral derecho o como central, perdió protagonismo tras la marcha de Massimiliano Allegri y la llegada de Motta. El Nápoles asomó como posible opción, pero finalmente se decantó por volver a Brasil. El exjugador de Real Madrid y Manchester City deja la 'Juve' tras 209 partidos en los que marcó 9 goles y ganó un 'Scudetto', dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia.

Danilo, capitán de la Selección Brasil, en rueda de prensa, previo al debut de Copa América AFP

Publicidad

"Cuando llegué, aprendí de los grandes hombres del vestuario hasta llegar a ser uno de ellos, a ser un maestro y defensor de estos valores, con uñas y dientes, como si fueran parte de mí. Ya no puedo ser parte de este proyecto. Lo que me enorgullece es nunca haber cambiado mi forma de ser y mi manera de defender el club más importante de mi historia", añadió Danilo.

El defensa, además, quiso pedir disculpas por los malos momentos y mencionó a Andrea Agnelli, expresidente del club.

Publicidad

"Pido disculpas a nuestra afición por los momentos en los que pude haber decepcionado, nunca por falta de compromiso y dedicación al trabajo. Les agradezco de todo corazón la forma en que fui bienvenido, por el respeto que tuve y por el vínculo que construimos durante nuestro viaje, donde siempre me sentí un representante vuestro", apuntó.

"Cada vez que escuché el himno, me encendí, me emocioné y estas emociones no se pueden comprar. Cierro con una frase de Andrea Agnelli, que alguna vez dijo: "nuestra mentalidad será su reto, estar a la altura de la historia del Juventus. Recuerden, nos reconoceremos en todas partes del mundo, solo con una mirada. Gracias por todo, un abrazo del capitán. Adiós", sentenció.