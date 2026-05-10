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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero, figura y héroe agónico de River Plate; gol y asistencia contra San Lorenzo

Juan Fernando Quintero, figura y héroe agónico de River Plate; gol y asistencia contra San Lorenzo

El '10' y capitán de River Plate, Juan Fernando Quintero, marcó un gol al minuto 120+1 para llevar a penaltis la definición de octavos de final de Liga Argentina. Luego, el 'millonario' clasificó.

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero River Plate
Juan Fernando Quintero con River Plate - Foto:
River Plate Oficial

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