Juan Fernando Quintero, figura y héroe agónico de River Plate; gol y asistencia contra San Lorenzo

River Plate avanzó a los cuartos de final del torneo Apertura argentino al vencer a un combativo San Lorenzo en penales 4-3, tras empate 2-2, en un clásico electrizante jugado la noche del domingo en el estadio Monumental, en Buenos Aires. Juan Fernando Quintero fue figura con asistencia y gol, y acertando su remate desde el punto del penal.

El Millonario partía como favorito para este clásico, sobre todo cuando su rival se quedó con diez jugadores por la expulsión de Matías Reali a los 31 minutos.

Pero Rodrigo Auzmendi (37') enmudeció el Monumental al anotar el primer gol del Ciclón.

El campeón mundial en Catar 2022 Marcos Acuña igualó a los 55 minutos para el Millonario gracias a una gran asistencia del colombiano Juan Fernando Quintero, y el partido se fue a la prórroga.



⚽️ De Juanfer para la definición de Acuña y el gol del empate Millonario ⚪️🔴⚪️pic.twitter.com/d1Dabg6DCA — River Plate (@RiverPlate) May 10, 2026

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En el tiempo suplementario, Fabricio López (94') puso de nuevo en ventaja a San Lorenzo.

La derrota caía mal entre los hinchas de River, que cantaron a sus jugadores: "a ver si ponen huevo (ganas), que no juegan con nadie", pero en la última jugada del partido un centro del colombiano Juan Fernando Quintero (120+2') terminó convirtiéndose en el empate 2-2 para River, llevando la definición a los penales.

¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!



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ncluso en la serie desde los doce pasos River sufrió. Quedó dos goles abajo, pero el Ciclón falló sus últimos tres remates y el Millonario festejó un sufrido triunfo con el remate final de Freitas.