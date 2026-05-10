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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez desmiente que se retira tras el Mundial 2026; “lo hacen por ganar vistas y likes"

James Rodríguez desmiente que se retira tras el Mundial 2026; “lo hacen por ganar vistas y likes"

El capitán de la Selección Colombia y futbolista del Minnesota United, James Rodríguez, se pronunció sobre los informes de prensa que afirmaban que no jugará más luego de la Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, colombiano en el Minnesota United - Foto:
Getty Images

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