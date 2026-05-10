James Rodríguez desmiente que se retira tras el Mundial 2026; “lo hacen por ganar vistas y likes"

El colombiano James Rodríguez, que no regresará al Minnesota United después del Mundial 2026, dio dos asistencias este domingo tras entrar al partido desde el banquillo en el empate 2-2 de su equipo contra el Austin en la duodécima jornada de la MLS. Sin embargo, la noticia fue también sus declaraciones sobre los rumores de un posible retiro.

En charla con 'Apple TV', tras ser elegido como el mejor del compromiso este domingo, el mediocampista cucuteño y capitán de la Selección Colombia desmintió los que afirmaron que tras el Mundial 2026 no jugaría más a nivel profesional.



James Rodríguez desmiente que se retirará

El '10' del Minnesota United dijo lo siguiente: "No sé quien dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas, likes, se deben informar un poco más de esas cosas, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar seré yo. Esas cosas que se dicen son falsas, hacen mal a todo el país, a la gente, se creen cosas que no son, yo nunca he dicho eso, así siempre ha sido conmigo y ya son muchos años así".

¡Las palabras de James Rodríguez 🇨🇴 con @soyantosports!



¿Se retira? El colombiano habló de su gran partido con el @MNUFC, de su futuro y de lo que hará tras el Mundial 2026. pic.twitter.com/feg7rAIErX — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

James, de 34 años, saltó al campo en el minuto 64 y en menos de 15 minutos entregó 2 pases de gol, el primero con un centro desde la banda izquierda para el momentáneo 1-1 de Anthony Markanich, y el segundo con un pase al hueco para la diana del argentino Joaquín Pereyra.

Pereyra anotó el 2-1 en el minuto 77, antes de que el estadounidense Christian Ramírez igualara con el definitivo 2-2 en el 79.



En la primera mitad, el italiano Kelvin Yeboah falló dos penaltis para el Minnesota.