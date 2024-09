Juan Fernando Quintero habló de su retiro del fútbol: le picaron la lengua y fue de frente

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores que cuando encuentra su mejor estado de forma, es capaz de solucionar en los terrenos de juego. Eso ya lo ha mostrado en Racing de Avellaneda, que eliminó a Paranaense, de Brasil, y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, con un desempeño superlativo de parte del volante colombiano.

El volante de creación viene en un rendimiento óptimo, pero más allá de eso al equipo que dirige Gustavo Costas lo critican por sus irregularidades y hasta se ha llegado a hablar de divisiones y desencuentro al interior del plantel profesional de la 'academia'. Por eso con su particular estilo, frentero y directo, 'Juanfer' atendió una entrevista para 'Infobae' en la que dejó en evidencia que los rumores externos no le interesan, aseguró que en cualquier momento podría pensar en retirarse del fútbol y hasta insinuó que el balón pasa a un segundo plano, porque para él hay otras prioridades.

"Hoy mi prioridad es mi familia. El fútbol pasa a un segundo plano, aunque lo disfruto. El día que no lo disfrute, me retiraré. Siento una gran responsabilidad, pero no soy el dueño de un equipo, simplemente vine a querer hacer las cosas bien. Hoy estamos haciendo historia y eso es lo más importante. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor, pues ninguno tiene vida. Soy así, transparente. Digo lo que pienso y ahora quiero pensar en que tenemos la oportunidad de lograr algo internacional para este club; esa es mi motivación", explicó Quintero.

De igual manera, comentó que no se la pasa pendiente de lo que se informe en los medios de comunicación argentinos, ni mucho menos en las redes sociales, en donde abundan comentarios de todo tipo relacionados con la actualidad de Racing.

Juan Fernando Quintero y Roger Martínez celebrando en Racing vs. Paranaense. ALEJANDRO PAGNI/AFP

Publicidad

Por eso el colombiano dijo que "soy un tipo que no mira las redes sociales. Sólo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y tratar de dar lo mejor para el club".

Juan Fernando Quintero también salió al paso ante temas relacionados con sus llamados a la Selección Colombia, en donde últimamente no ha jugado, pese a ser convocado por el DT Néstor Lorenzo, y que por esa circunstancia ha cedido terreno en el club. "Es muy fácil hablar cuando nadie sabe la situación y la realidad de la vida de las personas. Soy consciente de lo que genero y de lo importante que soy para mí mismo. No me importa lo que hablen afuera, porque se dicen muchas cosas. Solo yo y mi familia sabemos toda la verdad de lo que vivimos".