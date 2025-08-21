¿Quién es Carlos Giraldo, el técnico encargado de Millonarios tras adiós de David González?

Millonarios vive horas agobiantes por la pésima campaña en la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano, más después de haber caído en la cancha de El Campín por un marcador de 1-2 frente a Unión Magdalena, en un accidentado compromiso que tuvo que ser detenido durante varios minutos por intentos de invasión de algunos hinchas y aparte de eso, también se presentó una protesta particular con el lanzamiento de cientos de zapatos desde la tribuna norte al borde del campo de juego. Ante todo esto, la decisión de los directivos fue cesar de su cargo a David González y comenzar la búsqueda de un nuevo adiestrador.

Y ante la premura del tiempo, los jerarcas de los 'embajadores' decidieron nombrar un interino para el duelo de este sábado frente al líder Junior, en Bogotá. Así, se sentará en el banquillo Carlos Giraldo, de 45 años y quien venía haciendo parte del cuerpo técnico saliente y que se encuentra haciendo proceso en su formación como entrenador. Tendrá un par de entrenamientos para enfrentar a los barranquilleros en la capital colombiana, con la necesidad de ganar para comenzar a mejorar el panorama en la Liga.

El nacido en la ciudad de Medellín llegó hace un tiempo a Millonarios, para dirigir al equipo Sub-20 y con el arribo de González fue sumado al grupo de trabajo de la plantilla profesional.

Carlos Giraldo hizo parte del cuerpo técnico de David González en Millonarios Página Oficial de Millonarios

Antes de eso, Giraldo estuvo trabajando en divisiones menores de Patriotas de Boyacá, dirigiendo el conjunto lancero en el torneo federativo de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿De qué jugaba Carlos Giraldo, técnico interino de Millonarios?

Carlos Giraldo tuvo una carrera como futbolista entre los años de 1998 y 2014. El antioqueño era un volante de marca que pasó por Selección Colombia en divisiones menores y por clubes como Deportes Quindío, los desaparecidos Bello FC y Pumas de Casanare de la Primera B, Nacional, Millonarios, Tolima, Bucaramanga, Pasto, Huila, Patriotas y Once Caldas.

Con la camiseta de los 'embajadores' fue dirigido en 2003 por Norberto Peluffo, reconocido hombre del balompié de nuestro país.