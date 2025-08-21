Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién es Carlos Giraldo, el técnico encargado de Millonarios tras adiós de David González?

¿Quién es Carlos Giraldo, el técnico encargado de Millonarios tras adiós de David González?

Este jueves se conoció el nombre del entrenador que estará en el banquillo de Millonarios este sábado 23 de agosto frente a Junior, en la cancha de El Campín. Crisis en el azul.

Carlos Giraldo, exfutbolista, en un partido de Deportivo Pasto con Millonarios, dirigirá al 'embajador' en la Liga BetPlay II-2025
Carlos Giraldo, exfutbolista, en un partido de Deportivo Pasto con Millonarios, dirigirá al 'embajador' en la Liga BetPlay II-2025
Getty Images
Por: Marianella Ramos Castro
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:52 a. m.