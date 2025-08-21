Crece lista de colombianos para Vuelta a España 2025; último confirmado va con Egan Bernal

La Vuelta a España 2025 tendrá un robusto número de ciclistas colombianos en cantidad y en calidad si se tiene en cuenta el nombre y el nivel de los pedalistas que representarán al país.

El común denominador de esta legión pasa por las habilidades para la montaña de la mayoría de ellos, ya que el certamen contará con 11 llegadas en alto y es en ese terreno donde seguramente se definirán las diferentes clasificaciones.

De hecho, el recorrido abre las puertas no solo para una buena figuración de los ‘cafeteros’ en la general, sino que aumenta sus posibilidades de cara a posibles triunfos de etapa.

Y aunque la gran baja es la de Nairo Quintana, apeado por una caída días atrás en la Vuelta a Burgos, la lista es de peso por el cartel de quienes la componen, empezando por Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

Publicidad

A él se suman figuras como Esteban Chaves, que en 2016 fue subcampeón del Giro y tercero en la Vuelta; Santiago Buitrago, décimo en el Tour de 2024 y en la Vuelta de 2023; y otros más como Sergio Andrés Higuita, Harold Tejada y el juvenil debutante Juan Guillermo Martínez.

Sin embargo, cuando se pensaba que la legión sería de 6 hombres, se confirmó un séptimo a pocas horas de la presentación de equipos en Turín, Italia, donde empezará la carrera con 3 jornadas en la región de Piamonte para luego tener una fracción en Francia, dos en Andorra y el resto, el suelo español, pasando así por los Alpes, Pirineos y más cadenas montañosas de alta dificultad.



Ciclistas colombianos en Vuelta a España; crece la lista

El último inscrito fue el zipaquireño Brandon Rivera, amigo, paisano y gregario de Egan Bernal en el equipo británico Ineos Grenadiers, escuadrón al que se unirá como refuerzo de lujo.

Publicidad

Su papel, como hombre de confianza de Bernal, que lo suele pedir en las grandes carreras para que sea su bastión, será el de apoyarlo en procura de un lugar en el podio de la clasificación o en la mejor ubicación posible.

Acá, la lista completa de colombianos:

⦁ Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

⦁ Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)

⦁ Santiago Buitrago (Bahrain Victorius)

⦁ Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)

⦁ Sergio Andrés Higuita (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

⦁ Harold Tejada (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

⦁ Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL)

Así fue anunciada la presencia de Brandon Rivera en el Ineos: