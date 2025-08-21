Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Crece lista de colombianos para Vuelta a España 2025; último confirmado va con Egan Bernal

Crece lista de colombianos para Vuelta a España 2025; último confirmado va con Egan Bernal

El grupo de ‘escarabajos’ para la ronda ibérica se terminó de confirmar a pocas horas de la competencia, que tendrá 21 etapas entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre.