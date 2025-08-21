Publicidad

Aumenta el número de detenidos por incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

El encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado debido a los disturbios violentos en el estadio Libertadores de América, que dejaron varios heridos y detenidos.

Independiente vs. U de Chile, por Copa Sudamericana
Independiente vs. U de Chile, por Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:39 a. m.