Millonarios ya tiene tres nombres: candidatos para reemplazar a David González

Millonarios ya tiene tres nombres: candidatos para reemplazar a David González

Después de la derrota con Unión Magdalena, los directivos de Millonarios tomaron drásticas decisiones y suenan dos extranjeros y un colombiano para ser su nuevo técnico.

David González fue notificado por los directivos que no seguirá como entrenador de Millonarios
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 10:34 a. m.