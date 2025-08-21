Millonarios ya tiene tres nombres: candidatos para reemplazar a David González

Millonarios vive una pesadilla. Con seis partidos jugados, marcha en la última posición de la tabla de la Liga BetPlay II-2025, con tan solo un punto, producto de un empate y cinco caídas. Y es que, hasta el momento, no sabe lo que es ganar. De hecho, el pasado miércoles 20 de agosto, perdió 1-2 contra Unión Magdalena, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Dicho tropiezo, sumado a los otros malos resultados, generó que los directivos decidieran no continuar con David González como entrenador. Razón por la que, desde ya, suenan algunos nombres para tomar las riendas del conjunto 'embajador'. El periodista César Augusto Londoño dio a conocer tres nombres que están en carpeta y, al parecer, interesan en la institución.

"Entre muchos ofrecimientos que han llegado, Millonario estudia estos candidatos para reemplazar a David González: Flavio Robatto (51 años), argentino del Bolívar, Jorge Almirón, de 54 años, argentino que estaba en Colo Colo, y Hernán Torres (64 años) que ya fue campeón y es el de más posibilidades", afirmó en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de 'X'.

Cada uno de ellos ya sabe lo que es dirigir en el fútbol colombiano. En el caso de Flavio Robatto, lo hizo en Cúcuta Deportivo (2017), Jaguares de Córdoba (2018) y Atlético Huila (2020); de igual manera, fue asistente técnico de Rubén Israel, entre 2015 y 2016, en Millonarios. Por otro lado, Jorge Almirón estuvo al frente de Atlético Nacional en 2018, siendo subcampeón.

Publicidad

Por último, Hernán Torres estuvo en Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios. Justamente, en este último, hizo historia, al coronarse campeón en 2012 y lograr la estrella 14 del equipo. En aquel entonces, empató 1-1 en el global contra el 'poderoso' y se impuso por 5-4 en penaltis.

David González, entrenador de Millonarios. Colprensa.

Números de David González en Millonarios

El 4 de enero de 2025, fue presentado como nuevo entrenador del equipo capitalino. Desde entonces y hasta el 20 de agosto del mismo año, cuando se hizo oficial su salida, dirigió un total de 34 partidos, entre Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. Allí, firmó 14 victorias, nueve empates y 11 derrotas; además, marcó 43 goles y recibió 34.