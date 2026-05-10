Juan Fernando Quintero, tras triunfo de River Plate; "me pongo sentimental porque amo este club"

River Plate derrotó a un combativo San Lorenzo en definición por penales 4-3, tras empate 2-2, en un clásico electrizante jugado en su estadio, el Monumental, que fue una caldera. Juan Fernando Quintero fue uno de los protagonistas, dando la asistencia del 1-1, y luego marcando el gol del 2-2 definitivo al minuto 120+1, que forzó que la serie se definiera desde los once pasos.

"Esto es algo emocional, pero así sentimos el fútbol, por este club que amamos, esa energía que tenemos", destacó el colombiano al borde de las lágrimas, ídolo de River desde aquella inolvidable final de Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid.

El Millonario partía como favorito, sobre todo cuando su rival se quedó con diez jugadores por la expulsión de Matías Reali a los 31 minutos.

Pero Rodrigo Auzmendi enmudeció el Monumental al abrir la cuenta para el Ciclón a los 37 minutos.



El campeón mundial en Catar 2022 Marcos Acuña igualó a los 55 minutos para el Millonario y el partido se fue a la prórroga.

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En el tiempo suplementario, Fabricio López (94') puso de nuevo en ventaja a San Lorenzo.

Juan Fernando Quintero con River Plate - Foto: River Plate Oficial

La derrota caía mal entre los hinchas de River, que cantaron a sus jugadores: "a ver si ponen huevo (ganas), que no juegan con nadie", pero en la última jugada del partido un centro de Quintero (120+2') terminó convirtiéndose en el empate 2-2 para River, llevando la definición a los penales.

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Incluso en la serie desde los doce pasos River sufrió. Quedó dos goles abajo, pero el Ciclón falló sus últimos tres remates y el Millonario festejó un sufrido triunfo con el remate final de Freitas.

"Nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Fuimos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos. Me pongo sentimental porque yo amo este club y el fútbol tiene este tipo de cosas, todo cambia en un par de minutos", agregó el volante cafetero.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO Y EL SENTIMIENTO A FLOR DE PIEL: las palabras de Juanfer tras la victoria por penales de River a San Lorenzo en el Más Monumental.



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En cuartos de final, River espera por el ganador de Vélez-Gimnasia y Esgrima La Plata.