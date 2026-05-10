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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero, tras triunfo de River Plate; "me pongo sentimental porque amo este club"

Juan Fernando Quintero, tras triunfo de River Plate; "me pongo sentimental porque amo este club"

El capitán de River Plate, Juan Fernando Quintero, se mostró emocionado y casi hasta las lágrimas luego de la sufrida victoria en penaltis contra San Lorenzo. El '10' marcó gol agónico al 120+1.

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero, futbolista de River Plate
Foto: CARP.

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