Juan Fernando Quintero, ¿un último baile con River Plate?: Marcelo Gallardo estaría tentado

El jugador en tendencia ahora mismo es Juan Fernando Quintero , quien, luego de poner su nombre en todos los medios internacional, luego de anotar un doblete en las semifinales de la Copa Sudamericana contra Corinthians y darle la clasificación a la gran final a Racing, ya se encuentra en consideración de varios clubes a nivel internacional.

De hecho, recientemente empezó a crecer el rumor de que la Lazio gustaría de hacerse con sus servicios para el próximo mercado de fichajes, junto con James Rodríguez , cosa que muestra perfectamente que el talento del zurdo está más que intacto.

Sin embargo, uno de los otros clubes que se meterían en la puja por el colombiano sería uno en el que ya brilló y de la mejor manera posible: River Plate. Según informó 'TNT Sports', Marcelo Gallardo estaría pensando en traer de vuelta a uno de sus más queridos jugadores, junto con otros dos 'cracks' que hicieron parte de la época dorada reciente del conjunto 'Millonario': Nicolás de la Cruz y con Enzo Pérez.

Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo en River Plate Foto: Getty Images

"Con Juan Fernando Quintero van a haber charlas tiene contrato hasta diciembre de 2025 y van a tener charlas. Que vuelva, no lo sé, pero va a haber charlas por los tres", informó Maximiliano Grillo en 'TNT Data Sports'.

Sin embargo, otro medio como lo fue DirecTV también dejó claro que es muy probable que haya un sondeo por 'Quinterito', pues, recientemente, el hecho de que el 'Muñeco' haya hablado de él, no lo ven como una simple casualidad, más allá de eso, aseguran que podría tener las puertas abiertas en Núñez.

"Hay chances concretas por ahí alguna charla indirecta o algún sondeo. El guiño de Gallardo no fue casualidad tampoco", manifestaron en el mencionado medio.

¿Qué fue lo que dijo Marcelo Gallardo de Juan Fernando Quintero?

Luego de vencer con un marcador de 3-1 a Banfield en la Liga de Fútbol Profesional de Argentina, Marcelo Gallardo fue preguntado en rueda de prensa por la actuación de Juan Fernando Quintero en la Copa Sudamericana con Racing, a lo que, en primera instancia, dijo.

“Mi relación con Juanfer ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tipo de jugadores a mí me gustan...”

Sin embargo, las declaraciones del 'Muñeco causaron ilusión, luego de decir que: "Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar”, aseguró Gallardo, quien dejó ahí la posibilidad de que vuelva a ponerse los colores de River Plate.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: AFP