Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal recibió la noticia que tanto estaba esperando: INEOS hizo el anuncio oficial

Después de una larga espera y en medio de tanta incertidumbre, el propio ciclista colombiano, Egan Bernal, confirmó lo que toda Colombia quería escuchar.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, fue confirmado para la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:05 a. m.