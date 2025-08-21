Egan Bernal recibió la noticia que tanto estaba esperando: INEOS hizo el anuncio oficial

El ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia en 2019 y del Giro a Italia en 2021, liderará a su formación Ineos durante la Vuelta a España, anunció el equipo británico el jueves.

"Junto a Bernal, se ha seleccionado un equipo potente y versátil", detalla Ineos en un comunicado.

El colombiano estará acompañado entre otros por el italiano Filippo Ganna o el polaco Michal Kwiatkowski.

"Estoy saboreando el desafío de liderar Ineos en la Vuelta de este año", declaró Egan Bernal, citado en el comunicado. "Es una carrera que siempre ofrece momentos de agresividad y es impredecible, algo que disfruto".

"Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que hemos formado (...) podemos tener confianza. Arrancar en Italia me da también una motivación especial, después de tantos momentos especiales corriendo allí", indicó el colombiano.

Cuando conquistó el Giro en 2021, Bernal era uno de los rivales a batir en el pelotón ciclista, pero a principios de 2022 tuvo un accidente con un autocar cuando estaba entrenando en Colombia.

Tuvo entonces fracturas en una vértebra, en el fémur derecho, en una rótula, una perforación de pulmón y un traumatismo craneal.

Más de tres años después, y tras haber participado este año ya en el Giro, donde logró una meritoria séptima posición, Egan Bernal ejercerá de líder de su equipo durante su décima gran ronda.

La Vuelta a España arranca este sábado 23 de agosto desde Turín, y tras 21 etapas y más de 3.000 km recorridos, terminará el 14 de septiembre en Madrid.