La Selección Colombia estrenaría colores en sus nuevas camisetas: filtraron las imágenes

La Selección Colombia sueña con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. El jueves 4 de septiembre, contra Bolivia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, y el martes 9 del mismo mes, frente a Venezuela, de visitante en el estadio Monumental de Maturin, la 'tricolor' se juega la clasificación a esta cita orbital.

Dichos compromisos son los últimos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el combinado patrio se ubica en la sexta posición de la tabla, con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas. De igual manera, su diferencia de gol es de +4, tras marcar 19 tantos y recibir 15. Razón por la que aún no ha asegurado su presencia en el campeonato.

Recordemos que, en esta ocasión, Conmebol cuenta con seis cupos directos, mientras que el séptimo irá a repechaje. Por eso, la Selección Colombia, hasta el momento, está en puestos de clasificación. Ahora, Argentina (35 puntos), Ecuador (25 puntos) y Brasil (25 puntos) ya aseguraron su presencia en la Copa, y Uruguay y Paraguay, ambas con 24 unidades, están cerca.

Jugadores de la Selección Colombia celebran un gol en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

A la espera de que se defina todo, la cuenta 'Footy Headlines', especializada en indumentarias de equipos, dio a conocer los colores que usaría el equipo 'cafetero' en caso de que esté en el Mundial 2026. "El color principal será 'Amarillo Impacto', que es el mismo que utiliza Al Nassr en su camiseta de local, y los secundarios serán los tradicionales rojo y azul", informaron.

🇨🇴🟡 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Home Kit Colors Leaked: https://t.co/bVVCi2sDQQ — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 19, 2025

Pero eso no fue todo y también revelaron cómo será la de visitante. "Este uniforme para la Copa Mundo 2026 contará con un diseño azul de dos tonos, ya que utilizará el 'Team Navy Blue' como color principal y 'Myspet' como color secundario. Además, contará con el logotipo del Trifolio, en lugar del logotipo habitual de Adidas Performance (las tres líneas)", explicaron.

🇨🇴🔵 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Away Kit to Be Navy: https://t.co/S2wzXB0gZc — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 19, 2025

Por último, se animaron a ponerle fecha a su posible lanzamiento. Eso sí, no será al tiempo, pues en el caso de la amarilla sería en noviembre de 2025, mientras que la azul sería en marzo de 2026. Así las cosas, solo resta que la Selección Colombia haga su tarea en la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas (Bolivia y Venezuela) y clasifique a la cita orbital.