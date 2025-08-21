Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia estrenaría colores en sus nuevas camisetas: filtraron las imágenes

La Selección Colombia estrenaría colores en sus nuevas camisetas: filtraron las imágenes

A pesar de que aún no se ha hecho oficial, revelaron varios detalles de la que sería la nueva indumentaria de la Selección Colombia, tanto de local como de visitante.

Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 05:50 a. m.