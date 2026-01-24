Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y su mágico pie izquierdo: asistencia en Barracas vs. River Plate

Juan Fernando Quintero y su mágico pie izquierdo: asistencia en Barracas vs. River Plate

River Plate debutó con victoria 1-0 sobre Barracas Central en la Liga de Argentina. El colombiano Juan Fernando Quintero lanzó un gran centro para el tanto de Gonzalo Montiel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Juan Fernando Quintero en Barracas Central vs. River Plate.
Getty Images.

