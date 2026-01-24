Juan Fernando Quintero y su mágico pie izquierdo: asistencia en Barracas vs. River Plate

Este sábado, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, River Plate superó 1-0 a Barracas Central con un solitario gol de Gonzalo Montiel, tras un gran centro de Juan Fernando Quintero.

A los 59 minutos, el '10' colombiano cobró un tiro libre desde el costado de derecho. La pelota hizo una buena curva, fue al segundo palo y Montiel apareció con un cabezazo para vencer al arquero Marcelo Miño.

Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Barracas Central vs. River Plate