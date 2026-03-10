¿Por qué David Ospina salió de la titular de Nacional contra Junior, a última hora?

Para el partido de Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla, el arquero David Ospina aparecía como titular cuando el equipo antioqueño mostró su alineación en redes sociales, sin embargo, cuando saltaron a la cancha, apareció fue Harlen Castillo.

Desde suelo atlanticense informaron que el experimentado arquero paisa habría salido a última hora del encuentro, por un "cuadro gripal", según el periodista José Hugo Illera, por lo que su lugar fue tomado por 'Chipi Chipi', aunque esto generó sorpresa durante el encuentro.

Habrá que esperar si para el duelo de este viernes 13 de marzo contra Llaneros, David Ospina vuelve a estar disponible para el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, para el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, programado para las 8:30 p.m.

El reconocido guardameta viene de recibir algunas críticas por su actuación en el partido contra Millonarios por Copa Sudamericana, donde perdieron 3-1 y le anotaron un gol de larga distancia, al ver que estaba salido de su arco.



