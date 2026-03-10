Espaldarazo para Antonin Kinsky, arquero del Tottenham; "era lo correcto antes del partido"

El croata Igor Tudor, entrenador del Tottenham, manifestó, después de perder 5-2 ante el Atlético de Madrid y sobre lo sucedido con Antonin Kinsky, que fue cambiado en el minuto 17 tras dos errores en dos goles de los rojiblancos, que el cancerbero "es un gran chico y un gran portero", que los errores que tuvo "pueden suceder" y que están con él.

"Llevo 15 años entrenando en el fútbol y nunca me había pasado una situación así. Es increíble. No tengo nada que contar. Antes del partido lo correcto era lo que hice (poner a Kinsky). Era la decisión que tenía que tomar. Es una decisión correcta. Después del partido es fácil decir que no era lo correcto", dijo el entrenador.

"Es un gran chico y un gran portero y muchas veces puede pasar esto de cometer errores. En el comienzo del partido nos hemos visto frágiles y débiles y hemos tenido que tomar la decisión de cambiar", añadió el técnico, quien explicó que la decisión de sustituir a Kisnky fue exclusivamente suya y no del capitán el 'Cuti' Romero. "Ha sido mi decisión", afirmó.

"Hemos podido tener el 4-2 y se ha pasado al 5-1", declaró y comentó que no teme por su trabajo. "No se trata de mi trabajo, si no de cómo ayudar al equipo. No veo mi trabajo como una misión imposible. Por supuesto que creo que debo de continuar como entrenador", manifestó.



"Por supuesto que en todos los partidos el deseo es de hacer las cosas mejor. Es el momento en el que estamos ahora mismo. Es lo que hay ahora. Son resbalones que pueden ocurrir", agregó y confesó que estaba "mal".

Acción de juego en el duelo entre Atlético de Madrid vs. Tottenham, por Champions League. Foto: AFP.

"Se siente mal. Pidió perdón al equipo. Hemos hablado con él para entender el momento y la razón de lo que se ha hecho. Entendió que estamos juntos. No se trata de un mal jugador. Es un partido de champions y estas cosas pueden pasar", señaló.

"Es increíble lo que ha sucedido. También lo de Romero y Palhinha al final. Es difícil de explicar. Todo está en nuestra contra".