Espaldarazo para Antonin Kinsky, arquero del Tottenham; "era lo correcto antes del partido"

El arquero del Tottenham, Antonin Kinsky, fue sustituido al minuto 15 luego de dos errores y que su equipo ya iba perdiendo 3-0 a esa altura del partido contra Atlético de Madrid, por Champions.

Por: EFE
Actualizado: 10 de mar, 2026
Antonín Kinský Tottenham vs Atlético de Madrid
Antonín Kinský Tottenham vs Atlético de Madrid - Foto:
AFP

