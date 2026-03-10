Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras Bucaramanga 3-0 Pereira

En este partido de la fecha 10 la Liga BetPlay 2026-I el Atlético Bucaramanga sumó tres puntos más, de la mano de su goleador Luciano Pons, y está metido en puestos de clasificación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Luciano Pons Bucaramanga vs Pereira
Luciano Pons celebra gol en Bucaramanga vs Pereira - Foto:
Bucaramanga Oficial

