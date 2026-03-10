Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras Bucaramanga 3-0 Pereira

Atlético Bucaramanga recibió en el estadio Américo Montanini al Deportivo Pereira, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I, mostrando superioridad y derrotándolo 3-0 con una noche de goles de Luciano Pons, quien anotó un doblete. El otro tanto fue de Jhon Fredy Salazar.

Con este resultado el cuadro 'leopardo' subió al quinto puesto de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 17 puntos, está en lugares de clasificación a los play offs del campeonato, y sigue mostrando un buen nivel de la mano de su director técnico, Leonel Álvarez.

Cabe recordar que de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I, aún están pendientes Santa Fe vs Tolima, y Medellín vs Chicó, que se disputarán en el mes de abril.



Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-I, tras Bucaramanga 3-0 Pereira: