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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Guillermo Cuadrado atraviesa por una difícil situación con Pisa; todo se complicó más

Juan Guillermo Cuadrado atraviesa por una difícil situación con Pisa; todo se complicó más

Sumado a la falta de minutos en el equipo italiano, se sumó otro problema a Juan Guillermo Cuadrado, luego de lo ocurrido en la fecha 34 de la Serie A de Italia.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, podría descender con el Pisa
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, podría descender con el Pisa
Getty Images

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