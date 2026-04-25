Juan Guillermo Cuadrado atraviesa por una difícil situación con Pisa; todo se complicó más

Parma venció al Pisa (1-0), que podría consumar su descenso matemático a la Serie B si Lecce derrota al Hellas Verona, tras un partido en el que el conjunto toscano encajó el único gol en el minuto 82 y queda a la espera de lo que ocurra esta jornada. Allí, el colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, ingresó al 81' por Ebenezer Akinsanmiro.

El equipo del técnico sueco, Oscar Hiljemark necesitaba, como mínimo, un punto para seguir con vida en su lucha casi imposible por evitar el descenso.

Sin embargo, un gol del francés, Nesta Elphege, para el Parma obligó al Pisa a quedar pendiente del partido entre el Verona, penúltimo clasificado, y el Lecce, antepenúltimo, que se disputará este sábado.

El encuentro, correspondiente a la trigésima cuarta jornada de liga, mostró a un Pisa en la misma línea de toda la temporada, sin capacidad ofensiva y sin encontrar el gol, además de con carencias defensivas.



No pudo superar a un Parma dirigido por el español Carlos Cuesta, que selló matemáticamente la salvación y dejó al conjunto toscano a un paso del descenso a la Serie B tan solo un año después del ascenso.

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Tras un partido equilibrado, con ligera superioridad del Parma, el marcador reflejó lo visto sobre el terreno de juego, con ventaja mínima para el equipo local y un Pisa resignado, prácticamente incapaz de aferrarse a una opción remota de la salvación.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, en un partido del Pisa, por la Serie A de Italia Getty Images

El Pisa, en el que milita el español Raúl Albiol, es colista con 18 puntos, los mismos que el Verona, que además tiene un partido menos. Este sábado recibirá al Lecce, antepenúltimo con 28 puntos, mientras que el Cremonese marca también la zona de descenso con 28.

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Una eventual victoria del Lecce supondría el descenso matemático tanto del Pisa como del Verona, que quedarían a trece puntos de la salvación con sólo doce por disputarse.

En cambio, un empate o una derrota mantendría abierta, aunque de forma remota, la posibilidad de permanencia para ambos equipos en las últimas jornadas.